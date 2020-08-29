قانون إطار لموظفي الشباب والرياضة

خلصت جلسة العمل التي عقدتها نادية بنعلي الكاتبة العامة لقطاع الشباب والرياضة جلسة مع أحمد بلفاطمي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أمس(الجمعة) بخصوص حول وضعية شغيلة القطاع الشباب والرياضة إلى

إعلان قرب صدور قانون الإطار الخاص بالموظفي، الذي اشرف على نهايته وسيتم إخراجه في غضون الأشهر المقبلة بعد توزيعه على الفرقاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلية بالقطاع قصد الإطلاع عليه وتحيينه وإبداء رأيهم فيه على مستوى الشكل والمضمون.

وحمل اللقاء تباشير انفراج قريب لملف الأطر المساعدة، تم تحديد موعدا للقاء رسمي للكاتبة العامة مع الكتابة الوطنية للأطر المساعدة بقطاع الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين وأعضاء مكتبها الوطني لإطلاعهم على مستجدات ملف الأطر المساعدة والمراحل التي وصل اليها ملفهم في أفق حله بشكل كلي في غضون الأسابيع المقبلة.

كما تمت الاستجاب لملتمس الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة فيما يخص ملف الموظفين المجازين، إذ أكدت بنعلي استعداد الوزارة لحل هذا الملف الاجتماعي على غرار باقي القطاعات الصحة والعدل والتعليم.

وصدرت قرارات وزارية لجميع الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والملحقين بدلا من القرارات الداخلية، مطالبة الجامعة الوطنية الوزارة بضرورة تسوية وضعيتهم المالية والافراج على تعويضاتهم الجزافية على غرار باقي موظفي القطاع.

وفي ملف الانتقالات صدرت قرارات التعيين بالنسبة للمستفيدين من الحركة الانتقالية برسم 2020 في غضون الأيام المقبلة.

وفيما يخص بقية الملفات فقد أكدت الكاتبة العامة لقطاع الشباب والرياضة أنها ستعمل على معالجتها في قادم الأيام لضمان رضى وظيفي لجميع موظفي القطاع.