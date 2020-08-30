سيناريوهـات زئبقيـة

تكهنات بفشله رغم تطمينات الوزارة وتشكيك في نجاح تجربة التعليم عن بعد

لن يتأخر الدخول المدرسي، بهذه العبارة قطع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الشك باليقين، بعد أن راجت أخبار عن احتمال تأجيله إلى تاريخ لاحق، إسوة بعدد من الدول، التي ما زالت تعاني تفشي وباء كورونا.

خلف القرار رجة في صفوف آباء وأولياء التلاميذ، خصوصا مع تزايد حالات الإصابات بوباء كورونا، والتي وصلت أرقاما فلكية بالمغرب، ما جعل الجميع يتخوف من مغامرة غير محمودة العواقب.

تطمين وزارة التربية الوطنية لم يتأخر، إذ أصدرت بيانا أكدت فيه أن الدخول المدرسي هذا الموسم، سيعرف تغييرات في طبيعة استقباله للتلاميذ والحفاظ على زمنه الرسمي، رغم تداعيات الجائحة، التي دفعت الوزارة إلى وقف الدراسة في 16 مارس الماضي.

وعرضت الوزارة خطة بشأن الدخول المدرسي في عز جائحة كورونا، ومن ضمن الخطط الهادفة لانطلاق الدراسة، ما جاء في مقرر الوزير للموسم الدراسي 2020/2021، حيث سيكون الدخول الفعلي يوم 7 شتنبر بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الابتدائي والسلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، و5 أكتوبر لأقسام التربية غير النظامية.

وسيكون انطلاق الموسم الدراسي الثلاثاء فاتح شتنبر تحت شعار “من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة”، إذ في هذا اليوم سيلتحق كل الموظفين والإداريين وهيآت التقنيين والتوجيه والتخطيط التربوي والأطر المكلفة بالمصالح الإدارية والمالية وهيأة التدبير التربوي،

أما هيأة التدريس فستلتحق بعملها في اليوم الموالي، أي الأربعاء 2 شتنبر وفق شرط إلزامية الاشتغال داخل المؤسسات التعليمية، سواء عبر إعطاء الدروس عن بعد من خلال الدروس المصورة، عبر البث التلفزي أو الوسائط الرقمية، وعبر الأقسام الافتراضية التي تم اعتمادها السنة الماضية خلال الحجر الصحي، أو ضمان التعليم الحضوري، للأسر التي ترغب في اعتماده لأبنائها، وسيتم ذلك عبر ملء استمارة في بوابة الكترونية على منظومة “مسار”، أو مباشرة بالمؤسسة التعليمية، للتعبير عن اختيارها.

وخلف هذا القرار جدلا كبيرا، سواء لدى أسرة التعليم أوآباء وأولياء التلاميذ، بحكم أن الدراسة عن بعد كشفت فشلها في التجربة السابقة، وأنه حاليا يطرح السؤال حول مدى إمكانية توفر جميع ميكانيزمات العمل لتحقيق هذا المبتغى (التعليم عن بعد)، خصوصا في المؤسسات التي لا تتوفر على قاعات متعددة الوسائط، ناهيك عن ظروف التدريس بالعالم القروي بفرعياته المتسعة الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والوضعية الوبائية في كل إقليم ومنطقة.

كما أن التعليم الحضوري يبدو عاديا في ظاهره، لكن يحمل تداعيات شائكة تستلزم لوجيستيك خاصا، إذ سيبقى اختيارا صعبا لكل مؤسسة تعليمية على حدة، ومن أهم إجراءاته، التعليم في مجموعات صغيرة والوقاية والسلامة الصحية وشروط ضمانها من خلال ارتداء الكمامات وإقرار التباعد الجسدي، كما أن التعليم الحضوري لن يرى النور في مجموعة من المناطق، إلا من خلال موافقة أولياء الأمور على شروط تضمن استقبال التلاميذ في مؤسساتهم التعليمية، وإن كانت الصيغة ما زالت لم تتضح بعد ملامحها، وبالتالي فهذه النقطة بالذات ستؤدي إلى ارتباك في آجال الدخول المدرسي بين قبول التعليم عن بعد، ووضع إجراءات خاصة للتعليم الحضوري.

مصطفى لطفي