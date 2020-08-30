اختطاف واغتصاب جماعي لشقيقتين

عصابة من خمسة أفراد اقتحمت منزلهما ليلا وشهادات طبية تؤكد الاعتداء الجنسي

أحال المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سلا، على الوكيل العام للملك بالرباط، أول أمس (الخميس)، فردين من عصابة تضم خمسة أفراد، اقتحموا منزل أرملة، في الثانية والنصف ليلا، واختطفوا ابنتيها، ونقلوهما إلى بيت بدوار أولاد العياشي ببوقنادل، حيث تناوبوا على اغتصابهما، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، بعدما اعتدوا على الأم بسكين، حينما شرعت في الصراخ، في حين مازالت الأبحاث جارية في حق ثلاثة آخرين.

وأفاد مصدر “الصباح” أن الشقيقتين تحررتا من قبضة المجرمين في السادسة صباحا، وتوجهتا إلى المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، لتحصلا على شهادتين طبيتين تثبتان آثار الاعتداء الجنسي، وبعدها أعلنت مصالح سرية الدرك الملكي حالة استنفار أمني قصوى بحثا عن المغتصبين، فاهتدت إلى المتورط الأول، ليتبين أن فتاة من جيران الضحيتين، كانت تتواصل معه ليلة الاختطاف، ما كون قناعة لدى المحققين أنها ساعدته في عملية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، فأحيلت على النيابة العامة، إلى جانب الموقوف، في حالة اعتقال، بعدما تبين تواصلها معه عبر تقنية الدردشة.

وأوضح مصدر “الصباح” أن التحريات التي باشرتها مصالح الضابطة القضائية لم تثبت وجود علاقة،أو معرفة سابقة،بين الضحيتين والمغتصبين، مؤكدا أنهم حصلوا على معلومات من الفتاة الموقوفة عن الفريستين، ليعملوا على اقتحام منزلهما ليلا ويختطفوهما بطريقة هوليودية.

وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات، تأكد أفراد العصابة من أن الفتاتين يتيمتان، ما دفعهم إلى اقتحام منزلهما، بالتخطيط مع الفتاة الموقوفة.

ولم تساعد ظروف الليل تدخل الجيران لتحريرهما أو إخبار مصالح الدرك الملكي، سيما أن الجناة اعتدوا على الأم وهددوها بالقتل إذا كشفت الحقيقة لمصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني، وبعدما عادت الضحيتان من المستشفى، توجهتا إلى مصالح سرية الدرك للإبلاغ عن الجريمة.

وأحال الوكيل العام للملك، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الخميس)، الموقوفين على قاضي التحقيق قصد مواصلة البحث التفصيلي معهما في جرائم ترتبط بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الجماعي والمشاركة في ذلك، ليتقرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات 2 بسلا، فيما يستمر البحث عن الفارين الثلاثة الذين يشكلون أعضاء رئيسيين في العصابة.

عبدالحليم لعريبي