دقيقة في جحيم تحاليل كوفيد

نساء وشيوخ يعانون توترا نفسيا وقلقا وعذاب ألم الأنف

ستون ثانية مع كورونا، تلخص حياة بتفاصيلها الدقيقة وسنواتها الطويلة وأحلامها وآمالها.

دقيقة واحدة، وربما أقل، تجعل الخاضع لإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، يستعيد شريط الأبناء والآباء والأقارب، وينصت إلى أصوات قديمة تذكره بحكايات الفرحة والخوف، ولا يرى من الألوان، إلا الأبيض والأزرق والأخضر (أزياء الأطباء والممرضين).

يحمل جمال (المسؤول في المستشفى الميداني مولاي يوسف بالبيضاء المخصص لإجراء تحاليل الكشف عن كورونا)، أكياسا بيضاء بداخلها قارورات ملولبة، وبطاقات التعريف الوطنية، ويقف وسط قاعة فسيحة، فتشرئب إليه عشرات الأعناق التي ضجرت من انتظار دورها في الكراسي، ثم يسود صمت غريب، حين ينادي على أسماء المنتظرين، فيهرول بعضهم، رغبة منه في التخلص من عبء ثقيل، أو يتجمد آخرون في أماكنهم لأن أرجلهم لا تقوى على رهبة اللحظة، والخوف من إمكانية الإصابة بالفيروس.

دقيقة واحدة، تندم وتتحسر على تجاهل نصائح ارتداء الكمامة والتعقيم والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتتمنى لو يعاد الزمن قليلا إلى الوراء، حتى تحاكم النفس على طيشها في الاستهتار بإجراءات الوقاية.

تتجه إلى غرفة ضيقة جدا، كتبت على جدرانها أرقام بشكل تصاعدي، ومنذ تلك اللحظة لن تصبح الحياة إلا أرقاما، سواء الرقم السري في مطبوع التحاليل المخبرية، أو رقم الهاتف، لحظة التوصل بنتائج التحاليل.

يحول رجل مقنع بلباس أبيض، دون ولوج الغرفة الضيقة، إلا بعد الخضوع للتعقيم، فيحمل أنبوبا ضخما، ثم يبدأ في رش الجسم كله، فتصاب الأذن برنين آلته، وتغلق العين، وتنتقل إلى “عالم آخر” من التوجس والخوف والأمل.

تجلس فوق كرسي بارد، فيتجمد الجسد، وتتشبث بما تبقى من أمل، على الجسد المنهوك الذي لم يستسلم للفيروس، وأن الأمر لا يعدو حمى ونزلة برد طبيعية، ثم تتذكر عشرات الفيديوهات وما قرأته في الصحف على ضعفه، فلا تستفيق من شبه الغيبوبة، إلا مع قدوم المكلفة بأخذ العينات.

لحظات قاسية جدا، فالوساوس تحتل أوصال الجسد، مهما تجلدت، حين تظهر الممرضة بلون لبساها الأخضر الفاقع تحمل كيسا بلاستيكيا، فتنظر إليه بحسرة وفضول، ثم تبتسم أمامك، معلنة انطلاق عملية أخذ العينات.

تستخرج الممرضة من القنينة عودا بلاستيكيا صغيرا، ثم تدسه في المنخار الأول، فتشعر أن الحياة توقفت فجأة، ثم يصعد العود أكثر فتتألم، وتصبر، فلا مكان للتراجع، حتى ولو أردت، حتى يصل إلى الأعلى، فتشعر بالألم، وتسري في الدماغ تيارات كهربائية غريبة، وأنت تحاول فهم ما يجري، تنطلق الممرضة في العملية نفسها بالمنخار الثاني.

دقيقة واحدة، لا تختلف عن الجلوس على كرسي الاعتراف للبوح بتجربة من “أحس بها ليس كمن سمع بها”، فالتوتر والأحاسيس المتناقضة سيدة الفضاء

الممتلئ بمنتظري دورهم، حتى أن منقبة صرخت بشدة معلنة مللها من الانتظار، أما أخرى، فظلت تجوب المكان بحثا عن أي شيء ينفس عن غضبها، ولو باتهام شاب بأنه التقط صورة لها، فأقسمت بأغلظ الأيمان بأنها “غادي تربيه”، وفتيات أصبن بالانهيار، فجلسن أرضا، وشيوخ يستندون على أكتاف أبنائهم، تفاديا للسقوط.

عشرات الأطر الطبية لا يتوقفون عن الحركة، ويتفادون الاحتكاك بالغاضبين، لكن كيف يتعايش الممرضون مع الفيروس؟ لا أحد يملك الجواب، فما إن دقت الساعة الثانية والنصف، حتى تسلمت الأطر وجبة غداء بسيطة، في انتظار عودتها مجددا لتحدي الموت.

خالد العطاوي