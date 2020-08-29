انتباه… الوضع حرج للغاية

محللون ينبهون إلى خطورة الحالة الوبائية ويثمنون خطاب الملك حول التعبئة والالتزام

استعرضت وزارة الصحة، قبل يومين، أسوأ حصيلة للحالة الوبائية منذ 2 مارس الماضي، إذ سجل المغرب، خلال أقل من شهر، ما سجله في خمسة الأشهر الماضية، وفاق العدد التراكمي للإصابات المؤكدة ست مرات (تقريبا)، التوقعات المتشائمة جدا التي وضعتها وزارة الصحة ولجانها العلمية والتقنية.

وقليل من المواطنين من انتبه إلى المنحنى التصاعدي للحالة الوبائية، التي تضع المغرب في الرتبة 49 عالميا، بأكثر من 55 ألف إصابة، بمعدل يومي لا ينخفض عن 1200 إصابة، وارتفاع في عدد الوفيات (بمعدل 30 في اليوم/984 في المجموع)، وغرق المستشفيات والمنازل بالحالات النشطة (14294)، وغرف الإنعاش ووحدات أجهزة التنفس الاصطناعي بالحالات الحرجة، بما يقارب 200 مريض، أغلبهم على شفا الموت.

ونبه عدد من الأطباء وأعضاء اللجان العلمية بجامعات ومستشفيات جامعية وباحثين، في عدد من التصريحات والدراسات والمقالات، إلى خطورة الأمر، وتأثيراته الوخيمة، ليس فقط على المنظومة الصحية التي تقترب من مرحلة الانهيار في المدن الكبرى، بل على الوضع الاقتصادي المتضرر من المرحلة الأولى من الجائحة وفرض الحجر الصحي، وعلى الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، في ظل الارتفاع المهول في معدلات البطالة، وتزايد حالات فقدان الشغل والتسريح والإغلاق الاضطراري للوحدات الإنتاجية والصناعية.

وقال إدريس الحبشي، الباحث في الإحصاء الطبي، إن الوضع لا يدعو إلى التفاؤل، كما لا ينبغي أن يستهان به، ملاحظا أن بعض المواطنين (وحتى أطراف من الحكومة) مازالوا لم يستوعبوا خطورة المأزق الذي يوجد فيه المغرب راهنا.

وأكد الحبشي، في تصريح لـ”الصباح”، أن الملك نزل بكل ثقله الرمزي لحث المواطنين على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والضوابط الاحترازية، في ظل الضعف الذي أبانت عنه الحكومة التي مازالت تسوق، إلى الأمس القريب، أن الوضع تحت السيطرة.

وأوضح الحبشي أن الملك في خطاب ثورة الملك والشعب قال بصريح العبارة دون لف أو دوران بأن الوضع جد مقلق ولا يدعو للتفاؤل، مع الإشارة القوية والتحذير من أن الحجر الصحي الشامل وارد العودة إليه، بل ستكون تلك العودة قاسية جدا، لا محالة، على جميع المستويات النفسية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز الباحث أن الخطاب الملكي كان أيضا واضحا، حين أكد أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة، هو الانخراط الجماعي، كل من موقعه، بعد أن البلد إلى مرحلة الاختيار الالتزام والانضباط، وبين قساوة القرارات المحتمل اتخاذها.

من جانبه، قال عبد الرزاق الزرايدي، رئيس مجموعة رؤى فيزيون الإستراتيجية، إن خطورة الحالة الوبائية وتأثيراتها المحتملة على الوطن والمواطنين، جعلت من الخطاب الملكي لحظة مهمة، من أجل تثمين المجهودات التي تقوم بها الحكومة أولا، لكن أيضا من أجل دعوة القوى الوطنية إلى التعبئة واليقظة والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية والتحسيس والسلوك التضامني، للتصدي لهذا الوباء، أو كما قال جلالته “إنه دون سلوك وطني مثالي و مسؤول، من طرف الجميع، لا يمكن الخروج من هذا الوضع، و لا رفع تحدي محاربة هذا الوباء”.

وأوضح الزرايدي أن الخطاب لم يدع إلى الخوف، أو القلق من المستقبل، بقدر ما حمل معاني التعبئة والتضحية، والنهوض من أجل حماية الوطن، والحفاظ على سلامته وسلامة مواطنيه، حين قال “واثق بأن المغاربة، يستطيعون رفع هذا التحدي، والسير على نهج أجدادهم، في الالتزام بروح الوطنية الحقة، وبواجبات المواطنة الإيجابية، لما فيه خير لشعبنا وبلادنا”.

يوسف الساكت