مافيا العقار تبتلع حيا

انتفض سكان درب الصابون بسطات، ضد سطوة شبكة منظمة تورط السلطات في تشريد أسر بأزقة برشيد والصويرة والشهداء وآسفي باستعمال وثيقة مشبوهة بغية السطو على هكتار بسطات، ما دفع الوكيل العام لاستئنافية المدينة إلى إحالة شكاية تحت عدد 146/20غ1 على قاضية التحقيق للنظر في استعمال عقد مزور .

واتهم الضحايا الشبكة المذكورة بمحاولة سرقة ملكية منازل متفرقة في القطاع المذكور، بمطلب تحفيظ غير مكتمل يرجع تاريخه إلى عهد الحماية، واستعمال “بلطجية” للاعتداء على سكان يملكون بيوتا بالدرب المستهدف منذ أكثر من أربعة عقود.

وتتصيد الشبكة المذكورة العقارات والمساكن غير المحفظة، باللجوء إلى تغيير معالمها وحدودها وأسمائها وهويات ملاك العقارات المجاورة، ثم تتقدم بعد ذلك بشكايات بالترامي، علما أن الأمر يتعلق بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أملاك الغير، مع العلم بانعدام قانونيتها، واعتماد وكالات مبهمة وعامة وبدون تحديد دقيق لحدود العقار وفي غياب عنوان صريح، ما يرجح فرضية أنها مفبركة.

وكشفت (خ.ع) زوجة “شيخ” سابق أنها بصدد فقدان المنزل الذي كان يؤويها وولد فيه زوجها وعاش، لأزيد من أربعين سنة، وقبل ذلك سكنه آباؤه وأجدادُه عقودا من الزمن، إذ تفاجأت بأناس يواجهونها بالترهيب تارة، وتارة أخرى بعقود مزورة، من أجل إفراغ العائلة من منزلها، كما هو الحال بالنسبة إلى أسر متفرقة في الدرب المذكور، بذريعة أن مساحة مطلب التسجيل تتجاوز الهكتار.

ويبحث التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة التشابه في المحتوى بين عقدي ملكية عقار عدد 891 وعقد 895، صالحين للاستعمال في أي زقاق بدرب الصابون، بالنظر إلى غموض مقتضياتهما وغياب الحدود الميدانية وانعدام العناوين الواضحة للعقارات.

ويستند إفراغ عقار (خ.ع) على ستة حدود حقيقية وميدانية، منها 2 شمالا، 2 يمينا، 1 غروبا، 1 في اتجاه القبلة، في وقت أن العقد المستند عليه لنزع العقار، يتحدث عن زنقة القايد بوبكر، غير الموجودة بسطات، إذ تم استعمال عقود لا تتوفر على شروط تعيين الموقع، ما يجعلها صالحة للاستعمال في أي مكان.

ووجدت المرأة العجوز، الخميس الماضي، نفسها ضحية اعتداء لفظي شنيع، استعملت فيه شتى العبارات الخادشة للحياء، وفق شكاية رفعتها إلى وكيل الملك بابتدائية سطات في مواجهة من اعتبرته زعيم الشبكة.

وتبدأ الشبكة المذكورة خطط السطو بالاستعلام والاستخبار عن العقارات وأسمائها بالمحافظة العقارية، وطبيعة سندات ملكياتها، ثم بعد ذلك يمر أفرادها إلى البحث عن طرق ملتوية للحصول على وثائق مشبوهة وإدخالها إلى رسوم الأملاك المستهدفة، قبل المرور إلى مساطر الإفراغ للاحتلال، كما حصل في أحياء “درب عمر” و”نزالة الشيخ” وحي “البطوار”، وأخيرا درب “الصابون”.

ي. ق