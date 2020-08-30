عملية فاشلة “عن قرب”

خبير تربوي اعتبر تجربة التعليم عن بعد جافة ودون روح وورشا يتطلب مساهمة جميع مؤسسات الدولة

أوضح عبد الرزاق بن شريج، خبير تربوي، أنه لا يمكن المقارنة بين التدريس الحضوري والتدريس عن بعد، لأن هذا الأخير يقدم المعلومة جافة وبدون روح، في حين أن الدور الأساسي للمدرسة هو التربية، وليس التعليم فقط.

وقال الخبير التربوي، في رده على سؤال “الصباح” حول تقييمه لتجربة التعليم عن بعد التي فرضتها الحكومة بسبب الحجر الصحي: “التدريس عن بعد عملية تعليمية تفيد الكبار، وتخص مواد لا تعتمد المناولات والتجارب، ومن هذا المنطلق، لا نحتاج إلى بذل الكثير من الجهد من أجل إثبات عدم نجاح مرحلة التدريس عن بعد، التي قررتها وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي الماضي، فأي مهتم يمكنه أن يستنتج ذلك، والوزارة نفسها لم تعترف به ولم تعتمده في الانتقال إلى المستويات الأعلى، واكتفت بما درس حضوريا. لكن لنكون علميين، يمكن اعتماد تقارير مؤسسة دستورية هي المندوبية السامية للتخطيط، التي اعتبرت في بحثها حول تأثير كورونا على الأسر المغربية، أن 48 في المائة فقط مــن الأسر تابع أبناؤها المتمدرســون في المســتوى الابتــدائي الــدروس عــن بعــد بانتظــام، باســتخدام مختلــف المنصــات الرقميــة التــي تــم إنشـاؤها، وتبلـغ هـذه النسـبة 51 في المائة في المسـتوى الإعـدادي و69 في المائة في الثانـوي و56 في المائة في التعليــم العــالي، وبالتالي، فأكثر من 41 في المائة لا يتابعون التعليم عن بعد، أي ما يناهز 4 ملايين تلميذ وتلميذة، علما أن الفترة الأولى للحجر الصحي كانت تعرف حماسا من الجميع لإنجاح التجربة. وحسب البحث نفسه، نجد 18 في المائة مـن المتمدرسين لا يتابعـون الـدروس عـن بعـد بتاتـا، وبنسـبة أكـبر بالوسـط القـروي (29 في المائة) مقارنـة بالوسـط الحـضري (13 في المائة)، وهي نسبة هامة جدا تفوق مليوني متمدرس ومتمدرسة.

وتحدث بن شريج، في اتصال مع “الصباح”، عن العديد من العوامل التي تجعل التعليم عن بعد غير عملي، منها وجود مناطق جغرافية دون تغطية بشبكة الهاتف وشبكة الأنترنت والقنوات التلفزيونية، بل وحتى الإذاعية، وغياب الأدوات أو الوسائط اللازمة (أجهزة الحاسوب، الهاتف الذكي، التلفزيون، الأنترنت…) وغياب المساعدة من طرف الآباء أو الأسر للولوج إلى الدروس، وغياب العدة البيداغوجية الخاصة بالتدريس عن بعد، وعدم ملاءمة منهجية التدريس (نقص في الممارسة، نقص الوسائل المتوفرة لأعضاء هيأة التدريس…)، وكذلك غياب المراقبة وتقييم التلاميذ، من قبل المدرسين.

وخلص الخبير التربوي إلى أن التدريس عن بعد ورش أكبر من وزارة التربية الوطنية، ويتطلب مساهمة كل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود، بعد زوال هذه الجائحة، من أجل إعادة النظر في السياسة التربوية، مشددا على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية.

نورا الفواري