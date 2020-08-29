 العروسي: ليس لدي وقت لأكره أحدا

قالت الممثلة ابتسام العروسي، إنها لا تضيع وقتها في التفكير في أمور تعتبرها تافهة، كما أنه ليس من أولوياتها تضييع الوقت في كراهية أي شخص.

وكتبت العروسي على حسابها على “إنستغرام” قائلة “ليس لدي وقت لكي أكره أحدا، إما أن أحبك أو لا أهتم بك إطلاقا”، كما أكدت لمتابعيها أنها تحبهم كثيرا بقولها “وأنا كنموت عليكم”. وتجاوب عدد من متابعي العروسي مع رسالتها من بينهم متابعة قالت “الكراهية، تجعلنا نفقد السلام في دواخلنا، فلنحب مهما استطعنا ذلك، ولتتولى الأقدار حسن نوايانا…كثيرا من الحب”.

وبعثت العروسي رسالتها مرفوقة بصورة، أثناء استمتاعها بالاستحمام في حمام سباحة مطل على منظر وسط الطبيعة في منطقة جبلية. ووجهت، أخيرا، ابتسام العروسي إلى متابعيها مجموعة من الرسائل تعكس تجربتها في الحياة، ومن بينها رسالة جاء فيها “حين أقول إن الحياة علمتني تأكدوا أنني دفعت الثمن”. جدير بالذكر أن ابتسام العروسي شاركت في عدة أعمال منها “كنزة في الدوار”، إذ تقمصت شخصية أثارت انتباه الجمهور لفتاة تعيش في القرية وتحلم بالهجرة إلى المدينة، كما قدمت أدوارا مختلفة في أعمال منها فيلم “حياة” للمخرج رؤوف الصباحي وفيلم “عمي” للمخرج نسيم العباسي و”فيلم “نهار زوين” للمخرج هشام العسري، إلى جانب مسلسلات منها “رضاة الوالدة” مع عبد الإله رشيد وأسامة بسطاوي و”دار الضمانة” و”لوزين”.

أ . ك

