جبران تؤجل جديد أسمر

كشف المغني المغربي مراد أسمر، سبب تأجيل طرح آخر أعماله الفنية، مؤكدا أنه قرر تأخير الإفراج عن جديده، بعد وفاة الممثلة ثريا جبران.

وفي الوقت الذي كان من المقرر إصدار الأغنية، خلال الأيام المقبلة القليلة، أجل خطوته، ذلك احتراما لروح الفقيــدة الممثلــــة المغربيـــة ثريا جبران، إذ كتب الأسمر تدوينة على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، أعلن فيها الخبر، وجاء فيها “أعتذر للأصدقاء الذين وعدتهم بإصدار جديدي الفني في هذا التوقيت، نظرا لهذه الظروف التي فقدنا فيها إنسانة عزيزة وغالية علينا جميعا”.

وأوضح أسمر في تدوينته التي أرفقها بصورة تجمعه بالراحلة الفنانة المغربية ثريا جبران، قائلا “سيؤجل الإصدار أياما”، قبل أن يضيف “أهدي هذا العمل لروحها الطيبة لأنها أم بامتياز وفنانة بامتياز ومغربية بامتياز، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته”.

وتعد أغنية “صياد النعام”، التي تحمل طابعا شبابيا، آخر أعمال مراد أسمر، والتي صورها على طريقة فيديو كليب تحت إشراف المخرج عبيدي العربي ياسر، وهي من كلمات وألحان مراد أسمر، توزيع حسن مارا.

وتألق أسمر في كتابة وتلحين العديد من الأغاني لأبرز النجوم المغاربة، مثل أغنية “صبية” للفنانة أسماء لمنور و”غريب الحال” للفنانة حكمت، كما اشتغل مع الفنانة ليلى غفران والفنان القطري عيسى لكبيسي ومجموعة من الفنانين.

وبدأ أسمر مساره الفني من خلال الأنشطة المدرسية بالحي المحمدي، ثم شارك في برنامج “نجوم ونجوم”، وتم اكتشافه من قبل عضو من مجموعة لمشاهب.

إيمان رضيف