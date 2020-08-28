“بطليط” ينافس على منح مالمو

الفيلم السينمائي لمحمد زين الدين يجاور شريط «أسماك حمراء» للكلاعي

اختارت إدارة النسخة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية الفيلم السينمائي “بطليط” للمخرج محمد زين الدين، ليدخل غمار المنافسة على منح التطوير ومنح ما بعد الإنتاج.

ووقع الاختيار على فيلم “بطليط” لمحمد زين الدين، إلى جانب الفيلم السينمائي “أسماك حمراء” لعبد السلام الكلاعي لدخول غمار المنافسة في النسخة السادسة من سوق ومنتدى مالمو المنظم على هامش المهرجان، الذي ينطلق في ثامن أكتوبر المقبل ويستمر إلى غاية الثالث عشر منه.

واختارت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية 21 مشروعا من بين 80 مشروعا، والتي جاءت موزعة ما بين 41 مشروعا يتنافس مخرجوها للفوز بمنح التطوير و39 مشروعا دخل مخرجوها غمار المنافسة على منح ما بعد الإنتاج.

ويتنافس المخرجون في الدورة المقبلة من مهرجان مالمو على خمس فئات من المنح، والمتمثلة في تطوير الأفلام القصيرة، وتطوير الأفلام الروائية الطويلة، وتطوير الأفلام الوثائقية الطويلة، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية.

ويدخل “بطليط” لزين الدين غمار المنافسة إلى جانب عدة أعمال في صنف الأفلام الوثائقية الطويلة، من بينها “لماذا زرعنا الورد؟” من إخراج مهند صلاحات من الأردن، و”يلا باركور” إخراج عريب زعيتر من السويد.

أما المخرج عبد السلام الكلاعي فيدخل غمار المنافسة بفيلمه “أسماك حمراء” ضمن منح مرحلة ما بعد الإنتاج، إلى جانب عدة أعمال منها فيلم “طقربانط” للمخرج التونسي نجيب بلقاضي، و”بركة العروس” للمخرج اللبناني باسم بريش.

يشار إلى أن محمد زين الدين قدم عدة أعمال من بينها فيلم “مباركة”، الذي سبق أن عرض بعدة مهرجانات داخل الوطن وخارجه من بينها مهرجان مراكش الدولي للسينما.

أ. ك