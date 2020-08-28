8 سنوات لـ”الجبلي” بالجديدة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا ، مروجا للمخدرات ملقبا بـ”الجبلي” من ذوي السوابق، وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنح حيازة وترويج المخدرات. وعلمت “الصباح” أن المروج الموقوف سبق أن صدرت في حقه أكثر من 25 مسطرة مرجعية، صادرة عن الدرك والشرطة.

واعتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية للجديدة، المروج “الجبلي” الذي يعد واحدا من أشهر مزودي مروجي المخدرات بدكالة، وبعد تنقيطه تبين أنه مبحوث عنه. وبعد إشعار وكيل الملك أمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وخلال الاستماع إليه صرح أنه يتحدر من القصر الكبير، متزوج وله أبناء، مضيفا أنه بعد مغادرته السجن قبل أربع سنوات أصبح يتردد على مزارعي الكيف ويقتني منهم كميات مهمة من المخدرات ويعمل على نقلها وتسليمها للمروجين بدكالة أسبوعيا، مستغلا سيارته، كما دل المحققين على هويات العديد من المروجين بالجديدة ونواحيها والمبحوث عنهم على خلفية ترويجهم للمخدرات، وبعد إتمام البحث أحيل “الجبلي” على وكيل الملك، وبعد استنطاقه قرر إيداعه السجن المحلي بعد متابعته في حالة اعتقال حسب التهم الموجهة إليه. وخلال محاكمته عن بعد من داخل السجن اعترف بالمنسوب إليه أمام هيأة الحكم.

أ . س (الجديدة)