الاستماع إلى أبكم متهم بالقتل

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة بداية الشهر المقبل، في ملف جنائي يتابع فيه خمسة متهمين، واحد منهم في حالة سراح، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه والسكر العلني البين وحيازة السلاح بدون مبرر قانوني.

وأوقفت الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة بأزمور، في شهر غشت الماضي، المتهم، أبكم وأصم، بعد تسببه رفقة شقيقه، الذي يعاني بدوره بسبب الإعاقة ذاتها، في وفاة شاب متأثرا بجرح دام. وأوقفت ثلاثة متهمين آخرين من أصدقاء الشقيقين، حضروا الواقعة.

واستمعت الضابطة ذاتها إلى المتهم الرئيسي رفقة خاله، الذي يجيد ترجمة حركات الصم والبكم، وصرح أنه مدمن على تناول الخمور. وأضاف أنه ليلة الحادث تناول كمية من مسكر ماء الحياة رفقة شقيقه. والتحق بهم المتهم الثالث ودخل معهما في شنآن واشتبك مع شقيقه وتدخل لمؤازرته. وأشار إلى أن الهالك كان يمر من الزقاق الموجودان به، فتدخل لفك الاشتباك، لكنه تلقى طعنة بسكين، مؤكدا أنه لم يتبين مصدرها.

أ. ذ (الجديدة)