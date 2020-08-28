تخفيف الحكم على مروج ممنوعات

خففت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الدرجة الثانية بمكناس، أخيرا، العقوبة الصادرة في حق مروج محترف للممنوعات، بعدما خفضتها إلى عشرة أشهر حبسا نافذا بدلا من سنة، وبأدائه غرامة لفائدة إدارة الجمارك قدرها 277 ألفا و928 درهما، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها، وحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة.

وجاء إيقاف المتهم (ك.ف)، من مواليد 1983، متزوج وأب لثلاثة أبناء، بعدما توصلت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بمعلومة أكيدة، مفادها أن المعني بالأمر بصدد ترويج المخدرات ومسحوق التبغ المهرب”طابا” بسويقة حي الوحدة1، بمنطقة سيدي بوزكري(طريق الحاجب).

واستنادا إلى الأوصاف التي أدلى بها المخبر، انتقلت عناصر من الفرقة إلى السويقة موضوع الإخبارية، وهناك تمكنت من إيقاف المروج في حالة تلبس، إذ عثر بحوزته على ست رزيمات من مسحوق”طابا”، أفاد بشأنها أنها تخصه وأنه يعمل على ترويجها وسط المدمنين عليها من شباب الحي.

وأسفر تفتيش عربة مجرورة، يستغلها الموقوف لبيع الفواكه، بغرض التمويه، عن العثور على علبة كرتونية ملفوفة بشريط بلاستيكي لاصق، تبين بعد فتحها أنها مملوءة بالعشرات من رزيمات من “النفحة”، استقر وزنها في 13 كيلوغراما.

خ . م (مكناس)