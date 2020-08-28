الرميد… غضب دون استقالة

غضبات وزراء 1

تعود المواطنون على قراءة غضب البرلمانيين واحتجاجاتهم، وانتفاضة النقابيين والحقوقيين والجمعويين على قرارات وزارية ما، ولم يتابعوا قضايا غضب فيها وزراء وانتفضوا إما في مواجهة مسؤولين، أو قياديين في أحزاب أو برلمانيين…في هذه الحلقات نستعرض غضبات بعض الوزراء الذين طبعوا الحياة السياسية على الأقل على مر حكومتين…

هدد في مرات عديدة بمغادرة الحكومة وثار في وجه الحلفاء والمعارضة

رفض المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والعلاقات مع البرلمان، حضور الجلسات التشريعية التي ترأسها حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، للمناقشة والتصويت على مشاريع ومقترحات قوانين جاهزة، جراء ارتفاع حدة الصراع بين الرجلين، وتبادل الاتهامات، وصلت إلى الطريق المسدود، في سابقة من نوعها في تاريخ العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

وغضب الرميد معتبرا أن رئاسة البرلمان مارست تعسفا على مهمته الانتدابية، وزيرا للعلاقات مع البرلمان، وداست على الدستور الذي نص على استقلالية السلط وتعاونها، كما رفض أيضا النيابة عن وزير غاب في جلسة تأخرت بساعة تقريبا.

وجاء غضب الرميد على المالكي لأنه حرض رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، على رفض أي حوار معه قصد دراسة الأسباب التي استدعته لطلب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وزاد غضبه حينما اشتكى المالكي إلى سعد الدين العثماني، تصرف وزيره في العلاقات مع البرلمان.

وهدد الرميد بتقديم استقالته إذا لم تتم المصادقة على مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، والذي تم تجميده لخمس سنوات، جراء احتدام الصراع بين الفرق البرلمانية، التي ارتأت أن لا يمر، ما أثار ضجة وسط المجتمع الذي طالب بالضرب من حديد على كل من سولت له نفسه مراكمة الأموال على حساب الشعب.

وفي موضوع آخر، احتدم النقاش بين برلمانيين والحكومة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بخصوص ادعاءات منظمة العفو الدولية شراء المغرب برنامج التجسس الإسرائيلي التابع لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، التي تستخدمه الدول في ملاحقة الجواسيس، الذين يتربصون بالأمن القومي لكل بلد.

وغضب الرميد، بسبب ادعاءات منظمة العفو الدولية” أمنيستي” باستخدام هذا البرنامج في استهداف الصحافيين والحقوقيين، مؤكدا أن هذه المنظمة لم تتمكن لحد الآن من الإتيان بدليل واحد قاطع على هذه الإدعاءات الباطلة، وعليها تقديم اعتذار رسمي للمغرب .

ورد الوزير غاضبا عن تساؤلات صادرة عن برلمانيين، من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة من المحسوبين على التيار الحقوقي، خاصة من قبيل آمنة ماء العينين، من العدالة والتنمية ، التي قالت “اليوم نوجه السؤال في البرلمان المغربي، هل الحكومة المغربية اشترت برنامج التجسس أم لا”؟

وأكد الرميد، أن “الحكومة ترفض مثل هذه الأسئلة، لأن المملكة المغربية لا تقيم أي علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني»، منتقدا طريقة حديث برلمانيين، قائلا “أستغرب كيف يصبح الكيان الصهيوني ومؤسساته، وادعاءاته محل حجج داخل هذه اللجنة، وأن تصبح الحكومة في شخص وزير الدولة محل مساءلة، مع العلم أن الذين يحتجون بهذه المزاعم، لو بحثوا لوجدوا أن هناك من يقول إن هذا البرنامج يباع في السوق السوداء»، مضيفا « عيب أن يسأل وزير الدولة من قبل أعضاء بلجنة العدل هل اشترت الحكومة هذا البرنامج التجسسي؟” في إشارة إلى ماء العينين، التي طالبها بسحب سؤالها.