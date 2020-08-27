أمزازي: توقف الدراسة أخطر من كورونا

احتدم النقاش، أمس (الأربعاء)، بلجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، بين رئيس اللجنة وبرلمانيين، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إذ تبادلت الأطراف الاتهامات بغياب مراسلات رسمية تستدعي عقد اجتماعات طارئة منتصف غشت.

وهاجم رئيس اللجنة وبعض البرلمانيين من المعارضة، الوزير أمزازي، متهمين إياه بإغلاق هاتفه، ورفض حضور اجتماع اللجنة منتصف غشت، معتبرين أن البرلمان ليس غرفة تسجيل تنصت إلى الوزير بعد إصداره لمذكراته، وهو ما نفاه الوزير مؤكدا أنه دائم الحضور.

وقال أمزازي إن وزارته وضعت سيناريوهات في ظرفية استثنائية صعبة، واتخذت قرارا يرمي إلى مواصلة الدراسة، ويرفض بتاتا الدعوات الرامية إلى تأجيل الدخول المدرسي، مضيفا أن توقف الدراسة يعد أخطر من وباء كورونا نفسه، مستندا في تصريحه هذا على ما نشرته منظمات دولية.

وأكد المسؤول الحكومي، أن الذين طلبوا تأجيل الدراسة أو إلغاء الموسم الدراسي، بدعوى حماية التلاميذ من وباء كورونا، لم يقولوا الحقيقة، لأن أطفالهم ينزلون إلى الشارع والأزقة دون احتراس من انتقال عدوى كورونا، مضيفا أن الدراسات العلمية أكدت أن العطلة الصيفية خلال شهرين تقلص المدارك العلمية والتعليمية لدى الأطفال بنسبة 30 في المائة، وإذا تم تأجيل الدراسة فيعني ذلك انهيار المنظومة التربوية ككل، وتراجع مستوى التلاميذ.

وأعلن الوزير عن وضع بروتوكول صحي صارم في المدرسة ويعول على أولياء التلاميذ كي يفسروا لأطفالهم أهمية التباعد الاجتماعي، واستعمال الكمامة، لمن أراد أن يكون تعليم ابنه حضوريا، مشيرا إلى أنه حرص على ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ في تحصيل التعلم بكلا المنهجيتين.

واعتبر أمزازي أن إشراك الأسر في اتخاذ القرار ليس تهربا من تحمل المسؤولية، ولكن جعلها طرفا قويا في المعادلة الرامية إلى الحفاظ على الصحة، وفي الوقت نفسه مواصلة الدراسة، مؤكدا أن المناطق الخالية من الفيروس سيعتمد فيها التعليم الحضوري مائة في المائة، أما المناطق الموبوءة مثل بعض أحياء البيضاء، ومراكش، وبني ملال فسيتم فيها اعتماد التعليم عن بعد.

ورفض الوزير فتح الأحياء الجامعية للطلبة الذين سيجتازون امتحاناتهم، مؤكدا أن الغرفة الواحدة تضم من 4 طلبة إلى 5، ويستحيل عليه ضمان عدم انتقال العدوى، داعيا البرلمانيين إلى تفهم هذا الأمر، وهم الذين انتقدوا الوزارة لتضحيتها بصحة أزيد من 728 ألف طالب دون توفير مقار الإيواء لهم.

أ . أ