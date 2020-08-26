اغتصاب مسنة باشتوكة أيت باها

اغتصب شخص كان في حالة سكر مسنة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، داخل غرفة بعقر دارها، بدوار “أكرام الدبزة”بالجماعة القروية آيت اعميرة التابع لإقليم اشتوكة أيت باها. وأكدت الضحية التي تجاوز سنها السبعين، في شكاية تقدمت بها إلى مصالح الدرك الملكي بآيت اعميرة، أن الشاب اعتدى عليها جنسيا، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وأوضحت أن الاغتصاب تم في الصباح الباكر، عندما كانت كعادتها، تكنس الأزبال بباب منزلها، فجرها إلى الداخل، شاهرا سلاحه الأبيض في وجهها، ومهددا إياها إذا ما لجأت إلى الصراخ أو طلب النجدة، أو حتى مقاومته، مؤكدة بأنها تعرف هويته وأفراد عائلته.

وعلمت”الصباح”بأن عائلة المسنة قصدت منزل والدي المتهم لتقديم شكواها، غير أن عائلة المشتبه فيه، عرضوا عليها المال للتكتم عن الجريمة، وتبين أنه تم تهريب المشتبه فيه إلى وجهة مجهولة تفاديا للاعتقال، كما قامت عائلته بتهديدها بسوء المصير إذا ما قامت بالإبلاغ عنه، مطالبة منها التنازل عن متابعته.

محمد إبراهمي (أكادير)