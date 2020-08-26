الرجاء ينافس إسبانيول على بولهرود

الفتح رحب به واللاعب يتماثل للشفاء من كورونا

تلقى بدر بولهرود، لاعب مالقة الإسباني، مجموعة من العروض المغرية من أندية إسبانية ومغربية، بعد انفصاله عن الفريق الإسباني، إلى جانب مواطنيه منير المحمدي، حارس مرمى المنتخب الوطني، ومروان بوسفيان، لاعب المنتخب الأولمبي.

وعلمت «الصباح»، أن بولهرود تلقى عرضا مغريا من إسبانيول برشلونة، الشيء الذي دفع اللاعب إلى التريث قليلا، قبل حسم قراره في العودة إلى المغرب، بالنظر إلى العروض التي توصل بها إلى حدود الأسبوع الجاري.

وتلقى بولهرود عرضا آخر من الرجاء، إذ يرغب الفريق في انتدابه، وتعزيز وسط ميدانه، بالنظر إلى دخوله في العديد من المنافسات الموسم المقبل، كما أن جمال سلامي، مدرب الرجاء، يعرفه جيدا، وأوصى بانتدابه.

وترك الفتح الباب مفتوحا لبولهرود، للعودة إليه الموسم المقبل، في حال رغبته في الرجوع إلى البطولة الوطنية، إلى حين إيجاد عرض أوربي جديد.

وأصيب بولهرود أخيرا بفيروس «كورونا»، ويتلقى حاليا علاجه بإسبانيا، في ظروف جيدة، وبات يتماثل للشفاء.

وانفصل مالقة عن بولهرود وزميليه المحمدي وبوسفيان، بسبب الضائقة المالية التي عاشها الموسم الماضي، الناجمة عن تفشي وباء «كورونا»، إذ أوصت الخبرة التي خضع لها الفريق بتخفيض ميزانيته بحوالي 500 مليون أورو، عن طريق الاستغناء عن جميـــع لاعبيــــــه الأجانب، البالغ عددهم 12.

صلاح الدين محسن