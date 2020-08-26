الحبس لمعذبة ربيبتها القاصر

ظهرت على شاشة القاعة حاملة بين ذراعيها ابنتها الرضيعة والنيابة العامة التمست تشديد العقوبة

آخذ القطب الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، ربة بيت، من مواليد 1993، من أجل جنحة الإيذاء العمدي في حق طفل يقل عمره عن 15 سنة، وأدانها بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إذ ارتأى تمتيعها بظروف التخفيف، مراعاة لحالتها العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقها القضائية.

واقتنع القاضي المقرر في الجنح، بعد التأمل في القضية، التي نوقشت في جلسة 12 غشت الجاري، باستعمال التقنيات الحديثة للاتصال بين قاعة الجلسات رقم 1 بابتدائية المدينة وقاعة خاصة مجهزة بالسجن المحلي تولال2، واستمع خلالها إلى المتهمة وإلى الضحية القاصر، بحضور والدها، وإلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي التمس من المحكمة تشديد العقوبة في حقها، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من قبلها، (اقتنع) بثبوت التهمة المنسوبة إليها.

وخلال جلسة محاكمتها، ظهرت المتهمة (ك.ج) على الشاشة المثبتة على جدار قاعة الجلسات، مطأطأة الرأس، مرتدية جلبابا بنيا وغطاء رأس من اللون نفسه، وحاملة بين ذراعيها ابنتها الرضيعة، التي كانت بين الفينة والأخرى تطلق حنجرتها المبحوحة لبكاء خفيف، وكأنها تريد التعبير عن حاجتها الماسة إلى الرضاعة من ثدي والدتها.

وبعد التأكد من هويتها، التي جاءت مطابقة لمضمن محضر الضابطة القضائية، قررت الغرفة اعتبار القضية جاهزة للمناقشة والبت فيها، خصوصا بعدما أكدت الظنينة تنازلها عن مقتضيات المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية، عندما دفعت بعوزها وفضلت الدفاع عن نفسها. وعن المنسوب إليها أجابت بالاعتراف، ملتمسة من المحكمة الرأفة بها.

وذكرت مصادر”الصباح” أن القضية أثيرت عندما تقدم والد الطفلة القاصر، البالغة من العمر ست سنوات، بشكاية إلى الضابطة القضائية لشرطة مكناس، في مواجهة زوجته، يعرض فيها أن الأخيرة عمدت إلى إيذاء ابنته من زوجته الأولى (ربيبتها)، متسببة لها في حروق عمدية في أنحاء متفرقة من جسدها، بما فيها جهازها التناسلي، مصرا على متابعتها قضائيا.

بناء على هذه الشكاية، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتحت فرقة الأحداث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بحثا تمهيديا، من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المتهمة، أفضى إلى تورطها في إيذاء ربيبتها، عقابا لها على تبولها اللاإرادي ليلا في الفراش، بمنزل الأسرة الواقع في حي سيدي عمرو الحسيني الهامشي بالمدينة العتيقة.

جرى وضع المتهمة رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم الاحتفاظ بالضحية القاصر تحت العناية الطبية، بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس، قبل الاستماع إليها وإلى والدها المشتكي تمهيديا، في محضر قانوني.

خليل المنوني (مكناس)