أمكراز ينتصر للحاج يونس

الوزارة اعتبرت أنه مازال متمتعا بجميع صلاحيات رئيس المجلس الإداري لتعاضدية الفنانين

قال المغربي عبد الكبير الركاكنة، إن إدارة التعاضدية الوطنية للفنانين توصلت برسالة، مؤرخة ب 10غشت الجاري، من وزير الشغل والإدماج المهني، تمتع الحاج يونس بجميع الصلاحيات القانونية والإدارية، بصفته الرئيس المنتخب بصفة شرعية ورئيس مجلس إدارة التعاضدية.

وأوضح الركاكنة، حسب تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن الرسالة، والتي نشر نسخة منها، تتضمن مجموعة من الملاحظات والقرارات التي تفصل في النزاع القائم حول المؤسسة و”ترد الأمور إلى نصابها بعد سلسلة من الإجراءات غير المسطرية والتي حاولت خلط الأوراق وتضليل الفنانين والرأي العام”، على حد تعبيره.

وكشف المتحدث ذاته أنه يعتبر، بصفته الكاتب العام للتعاضدية، أن الرسالة بمثابة إحقاق حق يخول للرئيس الحاج يونس وأعضاء مجلس الإدارة العودة إلى ممارسة مهامهم التي خولها لهم الظهير الشريف 187_57_01 لقانون التعاضد، قبل أن يوجه شكره لكل “الفنانين الذين اتسموا بالحكمة وجنحوا للحق وللشرعية في هذا الظرف المفصلي الصعب”. وفي سياق متصل، جاء في رسالة وزير الشغل، أن الجمع العام المنعقد 4 يوليوز الماضي، بدعوة من مجموعة من أعضاء المجلس الإداري والذي انبثق عنه تعيين رئيس جديد للتعاضدية يثير الملاحظات، منها استمرار تجاهل الجهات الداعية للجمع العام الأخير للملاحظات والقرارات التي تقدمت بها الوزارة الوصية بموجب رسالتها المؤرخة في 20 ابريل الماضي، سيما ما يتعلق باستبعاد رئيس المجلس الإداري وإصدار قرار برفضها، مع تبليغ ذلك الرفض للوزارة في رسالة وردت عليها بتاريخ 20 فبراير الماضي وتبليغه بالأمر 13 فبراير الماضي. ومن بين الملاحظات، التجاوز الصارخ لمقتضيات النظم الأساسية للتعاضدية، منها المتعلقة بالدعوة لعقد الجمع العام وبتحديد جدول أعماله، إلى جانب عرقلة الجهود التي يقوم بها المجلس الإداري لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الوزارة الوصية والمتضمنة في مختلف المراسلات الموجهة للرئيس الحالي للتعاضدية.

وقالت الوزارة إنه بناء على تلك الملاحظات، وبعد الاتفاق مع هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تعتبر أن محمد يونوس، مازال متمتعا بجميع صلاحياته رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية نظرا لغياب أي إجراء قانوني ينزع عنه هذه الصفة. وأكدت الوزارة في رسالتها أن عقد الجمع العام بتاريخ 4 يوليوز الماضي دون دعوة من المجلس الإداري أو من الرئيس في حالة الاستعجال أو عندما يطلب ذلك أكثر من ثلث المنخرطين في التعاضدية أو أكثر من نصف أعضاء المجلس الإداري، يعد منافيا لما تنص عليه الأنظمة الأساسية للتعاضدية، ما يثير إشكالية قانونية القرارات المنبثقة عن تلك الهياكل ومدى مشروعيتها بما في ذلك تعيين رئيس جديد للتعاضدية.

إيمان رضيف