حجز 3 أطنان من المخدرات بسواحل الشمال

حجزت وحدات بحرية تابعة للقوات المسلحة الملكية، نهاية الأسبوع الماضي، كمية هامة من المخدرات فاق وزنها 3 أطنان ونصف من مخدر “الشيرا”، ضبطت بالسواحل الشمالية، حين كان المهربون يتأهبون للعبور بها نحو الجنوب الاسباني بواسطة مراكب وزوارق مطاطية سريعة.

وذكر مصدر عسكري، أن المخدرات المحجوزة، جرى ضبطها، خلال اليومين الماضيين، في عمليات متفرقة أنجزتها وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، حين كانت تقوم بعملياتها الروتينية في عرض البحر الأبيض المتوسط، وأثارت انتباهها زوارق وقوارب مشبوهة تتجه نحو الضفة الأخرى من مضيق جبل طارق، لتقوم الوحدات العسكرية، بتنسيق مع فرق الدرك البحري العاملة بالمنطقة، بمطاردتها واعتراض سبيلها باستعمال زوارق من نوع “غوفاست” ومركبات بحرية أخرى جد سريعة، وأرغمت سائقيها على التوقف وتسليم أنفسهم للعناصر العسكرية، التي ضبطت بحوزتهم رزما بلاستيكية بداخلها صفائح مستطيلة من مسحوق القنب الهندي “الشيرا”، مكتوب عليها بعض الرموز المستعملة في مجال تهريب المخدرات.

المختار الرمشي (طنجة)