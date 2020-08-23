اكتشاف 138 حالة جديدة بكورونا بالحي الحسني

علم موقع “الصباح”، من مصادر طبية بالبيضاء، إصابة 138 مواطنا بفيروس كورونا المستجد بمنطقة الحي الحسني.

وقالت المصادر إن نتائج تحليل العينات التي أخذت قبل أيام من عدد من الأشخاص المشتبه فيهم بمستشفى الحي الحسني، أظهرت 138 حالة إيجابية، وهو رقم قياسي بهذه المنطقة.

وأكدت المصادر نفسها أن حالة من الاستنفار وقعت مباشرة بعد التوصل بالنتائج، إذ دعت المندوبة الإقليمية إلى اجتماع عاجل في الثالثة من زوال اليوم، حضره أعضاء لجنة التتبع واليقظة الوبائية وأطر طبية، لتحليل الوضعية، وإيجاد مخارج لها بتنسيق مع السلطات العمومية.

يوسف الساكت