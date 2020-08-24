إحالة سارقين على النيابة العامة

أحالت مصالح الأمن بمراكش، الأحد الماضي، شخصين من ذوي السوابق الإجرامية المتعددة في مجال السرقات الموصوفة بجناية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إثر ثبوت تورطهما في عمليتي سرقتين متتاليتين، شكلا موضوع بحث من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وتلقت مصالح الشرطة بلاغين عن سرقتين شكلتا محورا لجهود وتحريات الشرطة القضائية، وفتح بشأنهما بحث قضائي انخرطت فيه جميع المكونات، في مجال الاستخبار الجنائي والتحري التقني والعلمي، ما أفرز تحديد هوية الشخصين المذكورين، اللذين تم ضبطهما في حالة تلبس بالسرقة، في إطار عملية أمنية للترصد والمراقبة .

وجرى عرض المعنيين بالأمر على الضحايا الذين تعرفوا عليهما، قبل أن يقر الموقوفان بأفعالهما الإجرامية، ليجري إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لضرورة البحث والتقديم للعدالة، في حين ما زال البحث جاريا في إطار تعبئة مشتركة، للكشف عن مساهمين أو شركاء محتملين.

ع . ب (مراكش)