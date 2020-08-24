العلويون يحسمون مصير المغرب

الأتراك والمغرب… الغزو الموؤود (الحلقة الأخيرة)

ساهم الدهاء السياسي والعسكري لسلاطين المغرب في الحفاظ على استقلاله عن الإمبراطورية العثمانية، التي ابتلعت كل دول المشرق والمغرب وقسما كبيرا من أوربا. هذه الحلقات اقتباس لنصوص مؤرخين مغاربة، منهم الناصري صاحب” الاستقصا” والراحل عبد الهادي التازي، ودراسات وأبحاث لأساتذة جامعيين مغاربة، حاولوا التأكيد فيها على أن المغرب يشكل الاستثناء تاريخيا.

مصطفى لطفي

مع ظهور بوادر الضعف على الدولة السعدية، ظهرت بالمغرب حركات سياسية سعت لحكم المغرب، وهم الدلائيون والعلويون وحركة عسكرية قادها لخضر غيلان بالشمال. وقتها عادت أطماع العثمانيين باحتلال المغرب، عبر مساندة طرف ضد الآخر مع ضمان توقيع شيك على بياض بإعلان تبعيته لدولة الخلافة باسطنبول.

في خضم هذه الأحداث، نجح الدلائيون، في عهد محمد الحاج الدلائي، في بسط هيمنتهم على وسط وشمال المغرب بعد إسقاط آخر سلطان سعدي، واختيار فاس عاصمة لحكمهم، إلا أن نفوذهم سيتعرض لهزة عنيفة على يد حركة الخضر الغيلان، التي احتلت القصر الكبير والضواحي، ما أثار حفيظة محمد الحاج الدلائي، الذي جهز جيشا قوامه 80 ألف جندي لقمع هذه الحركة، فجرت بينهما معركة حاسمة بسيدي بوسلهام، انتهت بهزيمة ساحقة للدلائيين، فسحت المجال للخضر غيلان ضم العديد من المدن والقبائل التابعة للدلائيين بالشمال، على رأسها تطوان.

في الجنوب، كان العلويون يتابعون الوضع، ويترقبون الفرصة للقضاء على الجميع، وقتها خطط السلطان مولاي رشيد العلوي للقضاء على خضر غيلان أولا، والتكفل في ما بعد بالدلائيين، فقاد حملات عسكرية بشمال المغرب، ونجح في سحق غيلان وإخضاع قبيلة بني زروال وتطوان، ما أجبر غيلان على الفرار إلى أصيلة، خوفا على حياته.

بعدها شن السلطان مولاي رشيد هجوما كاسحا على عاصمة الدلائيين، ومقر زاويتهم بالأطلس المتوسط، انتهت بانتصار ساحق، وتدميره مقر الزاوية عن بكرة أبيها، رغم أنه سبق أن طلب العلم فيها على يد مشايخها، وعمد إلى نفي السلطان محمد الحاج الدلائي وعائلته وأنصاره صوب تلمسان، حيث نفوذ الإمبراطورية العثمانية. بعد هذه الهزيمة الساحقة، كسب الدلائيون تعاطف السلطان العثماني، فقرر دعمهم عسكريا لاستعادة ملكهم الضائع ضد العلويين، فشن الدلائيون هجوما كبيرا بدعم عثماني في الأطلس المتوسط، إذ تم كسب معارك صغيرة، إلا أن هذه الحملة ستتعرض لنكسة كبيرة وهزيمة ساحقة على يد العلويين، لينتهي بشكل نهائي طموح الدلائيين في تأسيس دولة لهم، سيما بعد وفاة خليفتهم محمد الحاج ودفنه بتلمسان.

ستحيي الوفاة المفاجئة للسلطان مولاي رشيد، أمل العثمانيين في احتلال المغرب، وهذه المرة عبر اللعب بورقة الخضر الغيلان، ودعمه عسكريا لاستعادة سلطته ونفوذه على منطقة الشمال، إذ بدعم عسكري من الأتراك، سيقود هجوما على العلويين شمال المغرب، إلا أن قوات السلطان مولاي إسماعيل تصدت له قرب القصر الكبير، فلقي غيلان مصرعه في المعركة.

وبعد استقرار الحكم للمولى إسماعيل، سيدخل في مناوشات حدودية مع الدولة العثمانية وصلت إلى حد نشوب معارك طاحنة، انتهت إحداها بهزيمة السلطان وقبوله بالحدود المتفق عليها مع خليفة اسطنبول. ظلت الحدود المغربية والإيالة الجزائرية تشهد مدا وجزرا بين العثمانيين والعلويين في عهد باقي سلاطين الدولة العلوية، إلى حدود عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام، حيث سيزول النفوذ العثماني من الجزائر، ما فسح الباب لاستعادة تلمسان ومبايعة أهلها له سلطانا عليهم، قبل أن ينسحب من المدينة بعد تنازله عنها لفائدة الأمير عبد القادر الجزائري.