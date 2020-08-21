إصابات جديدة بكورونا في الفريق البركاني

ارتفع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بنهضة بركان إلى ثمانية، بعدأن كشفت التحاليل المخبرية الأخيرة التي خضع لها اللاعبون والطاقم طبي والتقني والإداري، إصابة ستة أفراد آخرين.

وأكد نهضة بركان اليوم (الجمعة)، أن جميع مكونات الفريق خضعت لمسح رابعة، ما كشف عن إصابة خمسة لاعبين بفيروس “كورونا”، وعنصرين من الطاقم الطبي، والمعد البدني للفريق.

وعلى إثر النتائج الإيجابية الأخيرة لفحص “كورونا”، أجلت العصبة الوطنية الاحترافية مباراة الفريق مع أولمبيك خريبكة، لحساب الجولة 24 من البطولة الوطنية، إلى موعد لاحق.

وكشف الفريق البركاني ان حالة جميع المصابين مستقرة، ولا تدعو إلى القلق، داعيا الجمهور إلى الاطمئنان، وانهم يتلقون العلاج بمستشفى السعيدية، وهم الآن في حالة جيدة، ويتلقون العلاج وفق البرتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة.

وأوضح نهضة بركان ان جميع مخالطي المصابين الثمانية في صفوف الفريق، سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما بالسعيدية.

صلاح الدين محسن