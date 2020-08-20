كورونا يهدد أكثر من مليون مغربي بالفقر

تهدد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، بدفع مليون و58 ألف مغربي، نحو الفقر، جراء تراجع المداخيل، وتأثر وضعية المهن والحرف، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء في مذكرة إستراتيجية حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا، صادرة بشكل مشترك عن المندوبية السامية للتخطيط، ومنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة “كوفيد-19” أن الوضع الدولي كارثي ما سيؤثر سلبيا على أوضاع كل دول العالم .

وأخذا بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كورونا، يتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الأشخاص المعرضين للفقر بالمغرب من 17.1 في المائة من السكان في 2019 إلى 19.87 في المائة خلال السنة الجارية، ما يعني 1.058 مليون شخص إضافي، يهم بالدرجة الأولى النساء اللواتي يشتغلن في القطاعات الاجتماعية، بنسبة 60 في المائة، والشباب.

وأكدت المذكرة الإستراتيجية المشتركة إلى أن التقديرات الجديدة للبنك الدولي المعتمدة على الدخل الفردي تشير إلى ارتفاع معدل انتشار الفقر بالمغرب إلى 6.6 في المائة خلال السنة الجارية، بعدما كانت النسبة محصورة في 4.8 في المائة في 2014، جراء الجهد الذي بذله المغرب قصد تقليص معدلات الفقر التي كانت سائدة في 2001 ب15.3 في المائة.

ويقصد ب”الفقر النقدي”، حسب البنك الدولي، قدرة الأسرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الضرورية من الغذاء، والمأوى، والملبس، والسلع الأخرى التي يمكن الحصول عليها عادة عن طريق الشراء من الأسواق أو توفيرها ذاتيا.

ويقاس التعرض للفقر، بخطر وقوع الفرد في براثنه، إذا كانت شبكات الأمان الاجتماعية لا تتيح له مواجهة الصدمات الاقتصادية، أو حالات بالغة السوء وغير مواتية لمواجهة الطوارئ.

وأكد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، تراجع نسبة استهلاك الأسر ب6.7 في المائة خلال العام الجاري، وانكماش الاقتصاد الوطني ب 5.8 في المائة، وعجز في الميزانية ب7.4 في المائة، ما سيؤثر سلبيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وكشف التقرير المشترك أن العاملين في القطاع غير المهيكل الذين يمثلون الغالبية العظمى من المغاربة النشيطين، والسكان الأجانب من مهاجرين ولاجئين هم الأكثر عرضة لولوج دوائر الفقر، وستعاني الفئات المشتغلة في القطاع المهيكل في السياحة، والنقل والبيع بالتقسيط والمشتغلين على أساس عقود قصيرة بناء على الطلب، وأولئك الذين لا يمكنهم القيام بعملهم عن بعد.

والتمس 712 ألف مستخدم في القطاع الخاص، فقدوا وظيفتهم تدخل الحكومة لاستمرار دعمها الشهري للشطر الرابع، كما رفعت 4.5 مليون أسرة فقيرة المطلب نفسه.

أحمد الأرقام