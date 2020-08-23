اعتقال منظمي هجرة سرية بالجديدة

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الاثنين)، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة و36، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر بإقليم الجديدة.

وعلمت “الصباح” أنه جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بمحاولة تهجير أشخاص بطريقة غير مشروعة، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية ، كما مكنت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في هذه القضية من ضبط خمسة مرشحين للهجرة السرية، وحجز سيارة خفيفة وثلاثة محركات خاصة بالقوارب، إضافة إلى 500 لتر من المحروقات.

وأضافت المصادر أنه تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

أحمد سكاب (الجديدة)