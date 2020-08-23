الرؤية الملكية لمشاركة الشباب في السياسة

دعا الأحزاب إلى ضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية

في خطاب عيد العرش، الذي ألقاه الملك محمد السادس في 2018 ، قال إن الأحزاب بحاجة ماسة إلى ضخ دماء جديدة في هياكلها، لتطوير أدائها، باستقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي.

كانت رسالة الملك واضحة، فالحياة السياسية أساسها الشباب، وهي امتداد لأوراش فتحها الملك، منذ اعتلائه العرش، كما أن الشباب أساس تحقيق التنمية في المجالات الاقتصادية والبشرية.

وتبنى الملك محمد السادس خطاب تشبيب الحياة السياسية، إذ يرى الملاحظون ميله للانفتاح السياسي، تماشيا مع قرارات أخرى ارتبطت بمسيرة الملك الشاب، خاصة في ما يتعلق بالالتحاق بالمدارس، والنهوض بالمرأة والحد من الفقر. ففي 1999، كان ثلث الأطفال ممن بلغوا سن التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدارس.

وبعد سلسلة من الإصلاحات، أصبح معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية يبلغ الآن 97 في المائة، مع تحقيق الفتيات الصغيرات أكبر نسبة من المكاسب. وفي 2004، أصلح النظام الملكي مدونة الأسرة، حيث منح النساء حقوق الطلاق وحضانة الأطفال والوصاية الذاتية، مع رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما، كما تراجع الفقر بشكل ملموس منذ 1999.

وظل الملك سند الشباب، داعيا إلى فتح أبواب السياسة أمام أجيال جديدة، ما اعتبره المتتبعون رؤية ملكية تؤكد أن الشباب المغربي ليس عازفا عن الحياة السياسية، بقدر ما هو عازف عن ولوج الممارسة الحزبية لاعتبارات متعددة، يتداخل فيها المعطى الذاتي والموضوعي، بسبب ضعف الديمقراطية الحزبية وهيمنة ثقافة الخلاف عوض ثقافة الاختلاف وسيادة غموض البرامج الحزبية وانعدام الحراك الحزبي، وغياب تصور شمولي في برامج الأحزاب لقضايا الشباب، فالأحزاب، حسب الباحثين أنفسهم، تمارس خطابا مزدوجا تجاه شريحة الشباب، إذ تعترف بضرورة إشراكهم في الحياة الحزبية، وهو الأمر الذي نجده حاضرا في برامج العديد من الأحزاب السياسية، إذ تشير إلى حضور الشباب في صياغة القرارات الحزبية، بيد أن الممارسة الحزبية تفند هذا التوجه، وتركز على اللحظة الانتخابية بكيفية انتهازية، فكلما اقترب أي استحقاق انتخابي إلا وتبادر الأحزاب السياسية إلى إحياء مؤقت لتنظيماتها الموازية مثل المرأة والشباب، فتعقد مؤتمرات وتجمع حشدا من الشباب، لتظهر للدولة أنها تتوفر على تنظيمات موازية.

في أحد خطابات الملك أمام نواب الأمة، طالب السياسيين بإعطاء انطلاق مرحلة جديدة، قوامها التركيز على الشباب عمادا للمستقبل ومفتاحا لتنمية مستدامة في توجيه ملكي مدروس في توقيته ومضامينه لإحداث قفزة نوعية، وقطعا مع التعقيدات البيروقراطية، أساسه دعم الخريجين الشباب وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي.

وأعرب الملك محمد السادس عن تطلعه إلى تولي الشباب المسؤوليات، وهي رؤية ملكية لدعم الشباب باعتبارهم نخبا جديدة تشكل مفتاح المغرب في مسار التنمية.

خالد العطاوي