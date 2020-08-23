الدعم لمواجهة الجفاف

أنتظر من الحكومة أن تلتفت للقطاع الفلاحي الذي تأثر بشكل كبير خلال الموسم الجاري، بسبب موجة الجفاف التي ضربت المغرب من جهة، وبسبب تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أوقف عدة مرافق حيوية منها الأسواق الأسبوعية من جهة ثانية. فالمفروض في الحكومة تخصيص الدعم الكافي المرتبط بالأعلاف، وليس مادة الشعير المستوردة والمعروفة بـ”رويزة”، التي أثبتت محدودية نجاعتها.كما يجب على الحكومة أن تقدم للفلاحين المتضررين الأعلاف المركبة والذرة والشمندر والنخالة، لأن حجم الضرر كبير، إذ في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها الفلاح، أتخوف من هجرته إلى المدينة وترك الأراضي الفلاحية تبور.

نبيل ريطب (فلاح)

إعطاء الفرصة للشباب

من المفروض إيلاء أهمية كبرى لفئة الشباب التي تعاني إكراهات الولوج إلى سوق الشغل والاندماج فيه، بعد حصولها على شهادات عليا.

لقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يمثلون ما يقرب خمس سكان المغرب، حسب الإحصاء الأخير، وهو ما دفع جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2018، إلى التأكيد على أهمية الشباب في المجتمع وعلى دوره الأساسي في استكمال بناء المغرب الحديث. ومن منطلقي كطالبة باحثة، أنتظر من الحكومة اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق وتوسيع مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وتيسير الولوج للثقافة والعلم والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.

شمس الضحى (طالبة باحثة في سلك الماستر)

دعم المقاولات الإعلامية

بصفتي شابا مغربيا، لدي طموح وأهداف أنتظر من الحكومة، أشياء كثيرة ترتبط بقطاع الشباب الذي يشكل العمود الفقري لكل مجتمع.

وأنتظر من المسؤولين كل من موقعه، العمل على تجويد منظومة التربية والتكوين، التي أثبتت النتائج، أنها لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب، والمتمثل في التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.

وبصفتي طالبا بمعهد متخصص في التكوين الإعلامي، أنتظر وأتمنى أن تولي الحكومة اهتماما بالإعلام ودعم المقاولات الإعلامية الشابة ماليا ومواكبتها المستمرة لإثبات ذاتها، وخلق مكان لها ضمن النسق الاجتماعي المغربي.

أسامة طبيقي (طالب إعلامي)

إستقاها: أحمد ذو الرشاد (الجدية)