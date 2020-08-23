اكتئاب فامتثال فانفجار

اعتبر أبو بكر حركات، الاختصاصي في علم النفس والجنس، أن الحجر الصحي أعطى جدواه في المرحلة الأولى من انتشار وباء “كورونا”، لكنه اليوم أصبح متجاوزا، وعلى السلطات الوصية أن تفكر في إستراتيجية أخرى، تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، والحالة النفسية التي يمكن أن تنتج عنه في حالة العودة إلى تطبيقه، مثلما كان عليه الأمر في البداية.

وأكد حركات، في اتصال مع “الصباح”، أن سيناريو الحجر على المواطنين، استوفى تاريخ صلاحيته، ويمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية، وإلى انفجار اجتماعي، محذرا من وقوع تمرد وعصيان مدني، ومضيفا أن أضراره من الناحية النفسية أكثر مما يمكن أن تجنيه البلاد من فوائد.

وقال المختص في علم النفس إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية في حالة الحجر مرتبطة بالعامل النفسي، إذ يصعب جدا على المغاربة العودة مجددا للعيش في حلقة مغلقة تولد الاحتكاكات والحزازات والمشاكل داخل محيطهم الأسري، إلى جانب أن الحجر أدى إلى إفلاس العديد من المؤسسات والشركات ذات الموارد الهامة، وهو ما أدى بدوره إلى تزايد حالات البطالة في صفوف أطر وموظفين، بكل تداعياتها المدمرة على حياتهم وحياة عائلاتهم وأبنائهم، دون الحديث طبعا عن القطاع غير المهيكل، الذي يشكل مورد رزق العديد من أرباب الأسر المغربية، الذين يعيشون اليوم بيومه، والذين يفضلون اليوم الموت ب”كورونا” على إخضاعهم للحجر من جديد.

وأوضح حركات أن المغاربة مروا من حالة الاكتئاب خلال الفترة الأولى للحجر، ثم مرحلة الامتثال للأوامر، ولم يتبق أمامهم سوى مرحلة الانفجار الاجتماعي، في ظل الشلل الذي تعرفه الحالة الاقتصادية اليوم، مشيرا إلى أن المغاربة، مثلهم مثل جميع الشعوب المتوسطية، يعيشون خارج البيت وحرارة التواصل مع الآخر ضرورة اجتماعية بالنسبة إليهم وجزء من ثقافتهم، ومن الصعب تغيير سلوكاتهم الاجتماعية.

أما بالنسبة إلى الحجر الجزئي الذي لجأت إليه السلطات في بعض الأحياء، فاعتبر حركات أنه حل ممكن، شرط أن لا تطول مدته، وإلا امتنع السكان عن الالتزام به، وأدى إلى انفجار الأوضاع، خاصة حين يتعلق الأمر بمناطق شعبية تعرف اكتظاظا ديمغرافيا في المنازل وتعيش من الفتات اليومي.

ودعا المختص النفسي، الوزارة الوصية والسلطات، إلى البحث عن حلول بديلة، منها “مناعة القطيع” التي ستؤدي لا محالة إلى ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات، لكنها أفضل من أن تقول للمواطن “دخل لدارك وموت بالجوع”، كما دعاها إلى فتح باب الاستشارة مع علماء اجتماع وأطباء نفسيين وأنثربولوجيين وإشراك أطباء وأطر صحية في البحث عن سيناريوهات بديلة، قائلا “نحن لا نبخس الجهود التي قامت بها السلطات ولا نقلّل منها، بل بالعكس، نثمنها جيدا، لكننا نريد أن نعبر عن استعدادنا لخدمة وطننا، كل من منطلق تخصصه، حتى نخرج بحل جماعي للأزمة”.

نورا الفواري