القطع مع شخصنة السلطة

شقير: شخصية الملك محمد السادس تميل إلى توزيع المهام والتخفيف من حدة البروتوكولات

أكد محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، أن الملك محمد السادس، عمل على تكسير تقاليد شخصنة السلطة، وألغى الاحتفال ببعض المناسبات، واستثمار نفقاتها في مشاريع اجتماعية، مشيرا إلى أن إظهار زوجة الملك، وعدم التركيز على تقبيل يده، من الإشارات السياسية، التي تظهر عناصر التجديد في الحكم. وأبرز المحلل السياسي أن شخصية الملك محمد السادس لا تميل إلى الهيمنة على الحقل السياسي، بل تفضل أن يقوم كل شخص بعمله، وتحمل المسؤولية، كما تركز على إشراك المؤسسات والأشخاص في طريقة الحكم. في ما يلي نص الحوار

أجرى الحوار: عصام الناصيري

> ما الذي ميز الاحتفال لمناسبة عيد الشباب في عهد الملك محمد السادس؟

> يمكن القول إن الاحتفال بعيد الشباب، بدأ التأسيس له في 1956 بعد حصول المغرب على استقلاله، في سياق صراع سياسي بين القصر والحركة الوطنية، خاصة أن الرهان كان على الشباب في المجتمع، وفي تلك الفترة، تم ربط الاحتفال بهذه المناسبة بعيد ميلاد ولي العهد آنذاك مولاي الحسن، إذ أصدر بنسودة المستشار الملكي حينها ، مرسوما يجعل من هذا العيد احتفالا سنويا.

وبعد تولي الحسن الثاني للحكم، حول هذا العيد إلى مناسبة تعكس شخصنة السلطة، إذ تتم دعوة الوجوه السياسية والدبلوماسية ليتم الاحتفال بشكل باذخ بعيد ميلاد الملك، وبقي الأمر على ما هو عليه، إلى المحاولة الانقلابية على الملك الراحل، بالهجوم على القصر واغتيال بعض الشخصيات، وهذا الأمر يوضح إلى أي مدى كانت هذه المناسبة تعبيرا عن شخصنة السلطة، وتركيزها في يد الملك.

وبعد تولي الملك محمد السادس الحكم، تغير السياق ولم يعد هناك صراع على السلطة بين القصر والمعارضة، وتحول الاحتفال إلى نوع من التقليد، وتم فك الارتباط بين الاحتفال وشخص الملك، وأصبح مناسبة لتوشيح بعض الشخصيات من عالم الفن والثقافة وغيرهما، في وقت كان فيه تعبيرا عن شخصنة السلطة.

> ما هي الإشارات التي أراد الملك أن يرسلها بفك ارتباط الاحتفال بشخصه؟

> التحولات التي طرأت على هذه المناسبة، بلغت إلغاء الاحتفال بها السنة الماضية، إلى جانب أن هناك إشارات ومحاولات من قبل الملك محمد السادس إلى تخفيف البرتوكول وبعض التقاليد، والعمل على مواصلة تحديث المؤسسة الملكية، من خلال تقليم كل مظاهر البذخ والعظمة التي تحيط بالقصر، خلال فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني.

> في الفترة التي قضاها الملك محمد السادس في الحكم يلاحظ أن هناك مجموعة من عناصر التجديد والاستمرارية في طريقة الحكم، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟

> تقاليد ممارسة الحكم، مرتبطة أساسا بمؤسسة محورية في إدارة شؤون المغرب، وهي المؤسسة الملكية، والتي ورثت تقاليدها من المؤسسة السلطانية، وهذه المراسم هي تجذر تاريخي، فبالعودة فقط إلى فترة السعديين، سنجد أنه تمت مأسسة هذه المراسيم وظلت مستمرة، ولم تتمكن الحماية الفرنسية من محوها أو تهميشها، لكن في فترة الملك الراحل الحسن الثاني تم إحياء هذه التقاليد وتكريسها. وبعد تولي الملك محمد السادس الحكم، عمل على التخفيف من ثقل هذه البروتوكولات، وعمل على تكريس بعض التقاليد، من قبيل إظهار زوجة الملك، وكانت الجرأة الكافية عند الملك محمد السادس، على إظهار زوجته، وهذا كان أول تكسير للمراسم السلطانية، التي كانت مترسخة في البلاط الملكي. والمسألة الثانية تتمثل في عدم التركيز على تقبيل يد الملك، مقارنة مع الملك الحسن الثاني، الذي كان متشددا في هذه العملية، إذ أن محمد السادس يتحلى بالليونة ولا يفرض تقبيل يده، إلا على بعض المكونات المعينة، من قبيل المكونات العسكرية والنخبة السياسية، والمسألة الثالثة، تتمثل في التخفيف من بذخ الاحتفالات، التي تقام في المناسبات الوطنية، سواء في عيد العرش أو عيد الشباب، ولوحظ أن الملك يسهر على التخفيف من نفقات هذه المناسبات، بدليل أنه في إحدى الخطب، أكد على تحويل هذه النفقات، إلى مشاريع اجتماعية وبعض المنجزات.

ويمكن أن نضيف أيضا، إعلان الديوان الملكي، عن إلغاء الاحتفال بعيد الشباب، وهو من مظاهر التجديد في طريقة الحكم، لكن بالمقابل، فقد أكد الملك في إحدى الخطب، على أن البروتوكول سيبقى قائما، لأنه من الصعب جدا التحلل من هذه التقاليد بشكل نهائي، خاصة أن طريقة الحكم تفرض بعض التقاليد، بما أن المؤسسة الملكية، هي استمرار ممارسة سياسية لقرون من ممارسة الحكم بشكل معين، ومن الصعب جدا التخلي عن هذه البروتوكولات، لكن الملك محمد السادس، حاول التخفيف منها، والحد من مظاهر البذخ، التي كان يحيط بها الملك الراحل حكمه، وشخصنة سلطته.

> حمل العهد الجديد مفهوما جديدا للسلطة. كيف تعلقون على إشراك المؤسسات في الحكم وعدم تركيز منابع السلطة في يد الملك؟

> هذا راجع إلى عاملين أساسيين، الأول متعلق بشخصية الملك، والثاني بالسياق السياسي والتحولات السياسية التي عرفها المغرب، في ضوء التحولات العالمية، فمستجدات السياق السياسي فرضت اتباع أساليب أكثر شفافية وديمقراطية، والعمل على إظهار مؤسسات أخرى، لتدبير شؤون مختلفة، فمن الصعب جدا على أي مؤسسة أن تمركز السلطة وتدبر شؤون الوطن بشكل فردي، وهو عامل أساسي يفرض على كل من يدبر الحكم أن ينتبه إليه.

ملك القرب

أما في ما يتعلق بشخصية الملك محمد السادس، فهي تختلف عن شخصية أبيه، فإذا كان الحسن الثاني شخصية مهيمنة، وتحاول أن تهيمن على كل دواليب الحكم، بدليل أن المعارضة كانت تنعت أسلوبه بالحكم الفردي، فإن شخصية الملك محمد السادس، تدفعه إلى تفويض العديد من الصلاحيات، وإشراك المؤسسات والشخصيات في الحكم، وهو ما يؤكد عليه مرارا في الخطب، إذ دائما ما يدعو إلى أن يقوم كل بعمله، وهذا ربما هو المفهوم الجديد للسلطة، وهو الشعار الذي رفع عند تولي محمد السادس للحكم، بالإضافة إلى القرب وتوزيع المهام. ومع الدستور الجديد، شهدنا التنصيص على مؤسسات جديدة، بما فيها رئاسة الحكومة، ومؤسسات دستورية أخرى من قبيل مجلس المنافسة وغيره.

في سطور

– أستاذ باحث في العلوم السياسية

– إطار بوزارة الاقتصاد والمالية

– صدرت له العديد من الكتب منها، “السلطة وتطور المراسيم العسكرية بالمغرب”، “الفكر السياسي المغربي المعاصر”، “القرار السياسي بالمغرب”، “التنظيمات السياسية بالمغرب” و”تطور الدولة بالمغرب”.