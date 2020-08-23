مذكرات مثلي

(الحلقة الثانية)

المثليون في المغرب أنواع. منهم “اللي معري على اللاص»، ويمارس مثليته بكل حرية ويظهرها في الشارع والفضاءات العامة، غير متخوف من نظرة الناس أو سلطة القانون الذي يجرم اختلافه الجنسي، ومنهم من يمارسها في الخفاء، في حين يحرص أمام المجتمع على الالتزام بجميع مظاهر وسلوكات “الرجولة”، ومنهم من وصل به ضغط العائلة والمحيط إلى الزواج، من أجل استعماله غطاء لممارساته الجنسية “الشاذة” عن قانون الجماعة.

في هذه الحلقات، اخترنا نموذج مثلي في الأربعينات من عمره (لا يحب التحدث عن سنه)، ابن “حسب ونسب”، وصاحب منصب محترم، يقام له ويقعد، يحكي لنا جزءا من سيرته وذكرياته المرتبطة بمثليته.

نورا الفواري

أحترم الأنثى… لكن “ما نصيبش”

أحبته زميلة له وراودته عن نفسه وحين قبلته غصبا عنه في إحدى الحفلات صفعها أمام الملأ

كانت علاقة سيد المامون بوالده متوترة على طول الخط، ربما لأنه كان يعرف سره، في قرارة نفسه، ولا يريد أن يصدق أن ابنه البكر مثلي الجنس، رغم أن العديد من تصرفاته كانت توحي بذلك. بالمقابل، كانت العلاقة بالوالدة “سمن على عسل”، فهي المدافعة عنه دائما، ومدللته دونا عن باقي أبنائها الثلاثة، وحافظة أسراره كلها، باستثناء سره “الوجودي”، الذي لم يستطع يوما أن يبوح به إليها، خوفا من أن يصدمها أو يجرح أحاسيسها. يقول متحدثا عنها “يبدو لي أحيانا أنها تعرف. وأحيانا أخرى، أستبعد ذلك، خاصة حين تطلب مني الزواج أو تقدم لي ابنة إحدى صديقاتها أو إحدى بنات العائلة، معبرة عن أملها في أن ترى أبنائي قبل أن تموت. لدي رغبة صادقة فعلا في أن أحقق أمنيتها، لكن الأمر يتجاوزني… ما نصيبش».

سألت “الصباح” المامون إن سبق له أن أقام علاقة بأنثى وكيف هي علاقته بالجنس اللطيف، فأجاب ضاحكا “هل تصدقينني إن قلت لك إنني وقعت في حب ابنة جيراننا لفترة من الفترات؟ إن كنت أنا نفسي لا أصدق….». ماذا وقع بعدها؟ يقول “لا أدري. كنت متيما بها، لكنه كان حبا عذريا، لم يتكلل يوما بعلاقة جنسية. إما لأنني لم أكن راغبا في ذلك، أو لأن الظروف لم تكن تسمح. لكن على العموم، كل ما أعرفه اليوم، هو أنني لا يمكن أن ألمس أنثى أو أمارس معها الجنس، مع أنني لا أكن لها سوى الاحترام. أشعر بالغثيان لمجرد التفكير في ذلك. أكره ذلك، رغم أن لدي العديد من الصديقات المقربات، وعلاقتي بالجنس اللطيف طيبة للغاية، على أن لا تتعدى إطار الصداقة”.

ولأن هيأة سيد المامون لا توحي بأنه مثلي، ومثلها كلامه وحركاته وتصرفاته، فإن الكثيرات أصابتهن “الزعطة» تجاهه، وحاولن التقرب منه، لكنهن فوجئن بردة فعله التي كانت تصل أحيانا إلى الغضب. يتذكر في إحدى المرات، حين كان في إحدى الحفلات، وهاجمته زميلة في العمل، محاولة تقبيله، بعد أن لعبت الكأس برأسها، وبعد محاولات عديدة لإغرائه بالنوم معها، ويقول “لم أشعر بنفسي إلا وأنا أصفعها بكل قوتي. كان شعوري بالغضب والتوتر لا يوصف، وكان شعورها بالصدمة كبيرا. لامني الزملاء على ردة فعلي، واعتبروا أنها كانت مبالغا فيها، إلا أنني أخبرتهم أنني مللت من مضايقتها لي وكان علي أن أكون حاسما لكي لا تعاود الكرة مرة أخرى. مرت الأمور بسلام بعدها، لكن كان علي أن أبحث عن وظيفة أخرى. وخلال شهور قليلة غادرت عملي دون رجعة، بعد أن تخوفت من القيل والقال. راك عارفة المغاربة… “.