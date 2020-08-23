20 غشت… تمسك بالشرعية والسيادة

ذكرى نضال ملك وشعب في وجه التدخل الأجنبي

تحل غدا (الخميس) ذكرى ثورة الملك والشعب، هذا الحدث الذي اختزل في طياته، نضال المغاربة ملكا وشعبا من أجل التمسك بالسيادة ورفض تدخل المستعمر في الشؤون الداخلية للبلاد.

في هذا الخاص تتوقف “الصباح” عند أبرز ملامح هذه الذكرى الوطنية التي ما زال يستعيدها المغاربة عنوانا للحركية الدائمة التي تميز هذا الوطن.

كواليس نفي محمد الخامس

جوان وكيوم ومحاولة تجريد الملكية من صلاحياتها

شكلت 1947 منعطفا أساسيا في علاقة السلطات الاستعمارية الفرنسية بالسلطان محمد الخامس.

في ماي من هذه السنة عينت الحكومة الفرنسية الجنرال جوان مقيما عاما للمغرب، خلفا لإريك لابون، وكان خلع السلطان محمد بن يوسف من أكبر هواجسه وأولويات مخططاته.

وحظي جوان بالدعم التام من قبل الحكومة الفرنسية، آنذاك، ومن عملاء الاستعمار وأذنابه بالمغرب، أمثال التهامي الكلاوي وعبد الحي الكتاني، اللذين كان لكل منهما نفوذ متميز، الأول يتمتع بنفوذ سلطوي باعتباره باشا مراكش، والثاني له نفوذ مذهبي شيخا للزاوية الكتانية بالمغرب.

وتشير الكتابات التي تناولت هذه المرحلة إلى أن تعيين الجنرال جوان تم خلافا لما كان عليه الأمر، بالنسبة إلى سلفه إيريك لابون، بعد مشاورات مع أطراف معنية عديدة بكل من فرنسا والمغرب، وكان الموقف الرافض لتعيين رجل عسكري على رأس الإقامة العامة، باعثا على حيرة الحكومة الفرنسية التي انصاعت في اختيارها هذا لضغوط الوجود الاستعماري، على أمل إخضاع الملك لإمضاء ظهائر شريفة تحت طائلة التهديد والإكراه بإزاحته عن العرش.

ودشن الجنرال جوان عهده بإعادة صياغة أسلوب التعامل مع القصر الملكي، إذ في الوقت الذي قدم فيه إريك لابون مشاريع الظهائر التي أعدها في 10 أبريل 1947، وأحاطها بغلاف ملمع، واعدا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي رفضها الملك، أعاد جوان تقديمها بطوق من ترسانته القمعية ووعيده الجهنمي بإرسال الملك الشرعي بملك آخر دونه، إذا لم يساير المخطط الفرنسي الجاهز.

جوان سعى لتجريد السلطان من الصلاحيات

سعى جوان إلى تجريد الملك من كل صلاحياته الضامنة لسلطته السياسية، كما غلف محاولته بإصلاحات شكلية عبر فتح قناة مرنة لتمرير مشاريع الظهائر الإصلاحية الملغومة عن طريق الصدر الأعظم الحاج محمد المقري، بواسطة التفويض في الإمضاء للتمكن من كل صلاحيات العرش في توقيع الأحكام الصادرة، ورخص التنقيب عن المعادن وإصدار التشريعات المكرسة للوجود الاستعماري.

لكن الملك محمد الخامس تصدى لهذه المناورات إما بالرفض أو المقاومة إلى أن بلغ التصعيد بين القصر والإقامة العامة أوجه، والصراع بلغ مداه على امتداد أربع سنوات لم يتمكن خلالها الجنرال من انتزاع الإمضاء سوى على ثلاثة ظهائر ذات طابع شكلي. واشتدت حدة الأزمة ما بين القصر والإقامة العامة، وانتهت برحيل المقيم العام الجنرال جوان، ليتم تعويضه بالجنرال كيوم، الذي سرعان ما تأججت العلاقة بينه وبين محمد الخامس ورجال الحركة الوطنية.

كيوم توعد بإطعام الوطنيين التبن

فقبيل تلك المرحلة عرفت ميلاد أول خلية للمقاومة السرية، التي جعلت بداية عملها تحرير المناشير أداة للتواصل والخطاب الموجه إلى عموم المواطنين.

وفي أبريل 1951 انطلق الجنرال كيوم في جولة عبر مدن وقرى المغرب، ألقى خلالها خطبا وأدلى بتصريحات ضمنها غله وحقده على رجال الحركة الوطنية، بل إنه لم يتورع عن إطلاق جملته الشهيرة “الحرب مهنتي وسأطعم التبن للوطنيين”.

وفي فبراير 1952 قام وفد عن الأمم المتحدة بزيارة للمغرب، حظي باستقبال جماهيري كبير بالبيضاء، ورفعت خلاله شعارات تتضمن مطالبة الشعب المغربي بالاستقلال والسيادة، وشنت قوات الاحتلال، عقب ذلك، حملة اعتقالات واسعة، فرفع السلطان مذكرة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، شرح فيها أسباب التوتر الذي يسود علاقات المغاربة بسلطة الإقامة العامة، وضمنها المطالبة بحق ممارسة الحريات العامة وضمان الحقوق النقابية وتشكيل حكومة مغربية تمثل جميع الاتجاهات وفتح باب الحوار بين المغرب وفرنسا. وفي 1953 بدأت تحبك خطة إبعاد الملك محمد الخامس عن العرش والتي سبقتها حرب نفسية وسياسية بتسميم الجو بين الملك والوطنيين، ومحاولة الالتفاف على هذه العلاقة، والتمهيد لها بمجموعة من الإجراءات، منها قيادة حملة من قبل أطراف المؤامرة وهم عبد الحي الكتاني والباشا التهامي الكلاوي.

وفي صباح 13 غشت 1953 أحاطت قوات الأمن الفرنسية بالقصر ومنع صاحب الأمير مولاي الحسن من الخروج من منزله، وفي بداية العشية اجتمع كيوم بالسلطان وقدم له لائحة المطالب والبروتوكول الذي حمله معه من باريس وطلب منه التوقيع عليه، ولما سأل الملك المستشار الفرنسي لويس دي لاتور ديبان عما سيحدث لو رفض، فأجاب بوقاحة: “نتلفن إلى باريس وتخلع… فلم يسعه إلا التوقيع عليها…».

وكان البروتوكول بمثابة تفويض شامل للسلطات إلى الصدر الأعظم وهكذا بات نظام الحماية بإمكانه أن يتخذ من خلال المجلس المصغر كل الإجراءات التنظيمية والشخصية المتعلقة بإدارة المملكة. وتطورت الأحداث بأن طلب المقيم العام من الملك الانصياع لقرار الحكومة الفرنسية، القاضي بتنازله عن العرش والإقامة مع أسرته معززا مكرما، وكان رد الملك بأن هذا القرار غير مقبول، وأنه إذا كانت الحكومة الفرنسية تعتبر الدفاع عن الحرية والديمقراطية جريمة يعاقب عليها فأنا أعتبرها فضيلة وأفتخر بها، فاستطرد كيوم مهددا «إن حالتكم إذا لم تتنازلوا عن العرش لن تكون هي الحالة إذا ما تنازلتم» فقال الملك «إنني الملك الشرعي ولن أخون الأمانة التي ائتمنني عليها شعبي وفرنسا دولة قوية فلتفعل ما تشاء».

إثر ذلك أمر الجنرال كيوم بإحضار ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي عبد الله، وأصدر الأمر إلى قائد الحرس الفرنسي، الذي اقتاد الملك في اتجاه سيارة من المشور، بينما ركب الأميران كل واحد في سيارة جيب ومنعه كومندار من الجيش، وفي مطار الرباط سلا، وجدوا طائرة عسكرية نقلتهم إلى كورسيكا، ولم تمض إلا بضع ساعات على نفي محمد الخامس، حتى انطلقت ردود الأفعال السياسية والشعبية، وارتفعت وتيرة المقاومة إلى حين عودة السلطان إلى عرشه.

عزيز المجدوب