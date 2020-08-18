إضراب وطني لأرباب المقاهي والمطاعم

الاحتجاج ضد إغلاق محلاتهم بعدد من الأقاليم مقابل السماح للمصانع والشركات بالعمل

خرج أرباب المقاهي والمطاعم عن صمتهم، بعد الإغلاق المتتالي لمجموعة من المحلات والمطاعم، بعدد من الأقاليم، نتيجة تفشي فيروس كورونا، والمخاوف التي يثيرها هذا الأمر لدى السلطات، إلا أن أرباب المقاهي والمطاعم، اعتبروا سلوك رجال السلطة في الكثير من الحالات، تعسفا وشططا في استعمال السلطة، معتبرين أن الدولة تقيم تميزا بينهم وبين أرباب الشركات والمصانع، الذين يعتبرون المصدر الأول للبؤر المهنية، عكس المقاهي التي لم يسجل داخلها إلى حدود الساعة إصابات واضحة.

ويستعد أرباب المقاهي والمطاعم، خوض إضراب وطني، احتجاجا على سلوكات بعض رجال السلطة، والتعبير عن رفضهم لبعض قرارات المنع والإغلاق، وتحديد وقت إقفال المحلات، كما هو الحال بفاس على سبيل المثال، وقال المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم، في بيان توصلت به “الصباح” إنه “إثر مجموعة من القرارات التي اتخذتها السلطات المحلية في عدد من الأقاليم في حق المقاهي والمطاعم، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا له حول هاته القرارات”.

وعبر المكتب الوطني للجمعية عن أسفه الشديد عن “ما يتعرض له المهنيون في بعض الأقاليم من تعسفات من طرف السلطات المحلية، التي قررت إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم، بذريعة أن زبونا جالسا بالمقهى دون كمامة، محملة كامل المسؤولية للمهنيين”.

واستغرب المكتب الوطني للجمعية “تركيز السلطات المحلية على المقاهي والمطاعم، على اعتبار أنها سبب انتشار الوباء، في حين أن كل البؤر والحالات المسجلة بالمغرب كانت في المصانع والمعامل”.

وأعلن المكتب الوطني للجمعية “رفضه التام لكل القرارات التعسفية، التي يتعرض لها المهنيون في عدد من الأقاليم، وللمزاجية التي تطبع سلوك السلطات المحلية في عدد من المدن، في تعاملها مع المهنيين وعدم إشراك ممثلي المهنيين بالأقاليم “.

وعبرت الجهة ذاتها، عن رفضها التام للتوقيت الذي اعتمدته السلطات المحلية بكل من طنجة وفاس وبني ملال وسلا وغيرها من المدن. كما استنكرت عدم اتخاذ الحكومة منذ بداية الجائحة، أي قرار قد يخفف من معاناة المهنيين، داعية جميع الفروع الوطنية إلى الاستعداد لخوض إضراب وطني.

عصام الناصيري