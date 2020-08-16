تسجيل 1472 إصابة جديدة و 26 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و778 حالة شفاء، و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 42 ألف و489 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 29 ألف و344 حالة، بمعدل تعاف يبلغ 69 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 658 حالة.