سقوط متهم بالنصب عبر الأنترنيت

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، متهما بالنصب، عن طريق شبكة الأنترنيت.

اعتقال المعني بالأمر، الذي يتحدر من ابن سليمان، جاء بناء على شكايات عديدة تقدم بها مجموعة من المواطنين لدى المصالح الأمنية بالمدينة، تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مجهول عن طريق شبكة الأنترنيت، وبعد أن قامت فرقة أمنية مختصة في محاربة الجريمة المعلوماتية، بأبحاث وتحريات أوصلتها إلى تحديد هوية المتهم، لتتمكن من اعتقاله وإحالته على الشرطة القضائية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم، كان يعمد إلى نشر إعلانات وهمية للهواتف المحمولة وبعض المعدات والأجهزة الإلكترونية، عن طريق أحد مواقع التجارة على الأنترنيت بالمغرب، وبعد الاتصال به من طرف الراغبين في اقتناء عروضه يشترط على ضحاياه تحويل مبالغ مالية بقيمة المعروض لفائدته عبر وكالة خاصة بتحويل الأموال، حيث يستعين بشريكه في تسلم المبالغ المالية بالاعتماد على هوية الأخير.

وأوضح المصدر، أن المحققين قاموا بحجز حاسوب شخصي وهاتف محمول للمتهم، وعملوا على جرد للمعطيات التي كان يحتوي عليها، وكذا الاطلاع على المحادثات التي كان يجريها مع بعض الضحايا، ليتبين من خلالها أنه فعلا استغل شبكة الأنترنيت للإيقاع بضحاياه وسلبهم أموالهم بطرق غير مشروعة، وهو ما أظهرته الخبرة المالية المنجزة في الموضوع.

وأمر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، بإيداع المتهم السجن المحلي الحجيبة بجماعة الزيايدة، في انتظار عرضه على أنظار العدالة لتقول كلمتها فيه.

كمال الشمسي (ابن سليمان)