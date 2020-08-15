كورونا في 24 ساعة ….1776 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و922 حالة شفاء، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 41 ألف و17 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 28 ألف و566 حالة، بمعدل تعاف يناهز 70 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 632 حالة.