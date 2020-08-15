الحمداوية تعتزل وتسلم المشعل لعويطة

أعلنت الحاجة الحمداوية خبر اعتزالها، خلال ندوة صحفية أقيمت مساء يوم أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الدار البيضاء، للإعلان عن العمل الثنائي الذي سيجمعها بابنة العداء سعيدة عويطة، زينة عويطة.

وقالت الحاجة الحمدوية البالغة من العمر 94 عاما، إنها قررت الاعتزال بعد مسيرة طويلة من الغناء وسلمت الحمداوية لزينة عويطة، المشعل ووضعت جميع أغانيها قيد تصرفها بدون أي مقابل، مبرزة ثقتها الكبيرة في صوتها وإحساسها.

وتعتبر الحاجة الحمداوية، من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة، وانطلقت مسيرتها الفنية في وقت كان ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ.