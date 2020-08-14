لجنة وزارية بابتدائية بإنزكان

دفعت الأوضاع بابتدائية انزكان سواء على مستوى تدبير حالة الطوارئ الصحية والبناية والتجهيز، النقابة الديمقراطية للعدل في شخص مكتبها المحلي بإنزكان، إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وخصت الوضع الكارثي لقسم قضاء الأسرة خطأ جسيما يوجب حسبها مساءلة ومحاسبة المدير الفرعي الإقليمي باستئنافية أكادير وإيفاد لجنة وزارية إلى المكان للوقوف على حقيقة الأوضاع بالمحكمة.

ودعت المكتب المحلي للنقابة إلى إجراء التحليلات لكافة موظفات وموظفي المحكمة والمراكز التابعة لها بدون استثناء وبشكل عاجل مع مواصلة المسؤولين القضائيين والإداريين تفعيل الدليل الصادر عن وزارة العدل بما في ذلك العمل بنظام التناوب (إذ هو الكفيل بتحقيق التباعد الاجتماعي بالنظر لضيق المكاتب بالمحكمة ) وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة من الحضور.

وحذر المكتب المحلي رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة من إصراره المتواصل على عرقلة كل مجهود يرمي إلى تدبير المصلحة. وكذلك تلكؤه في تفعيل دوريات وزارة العدل بما فيها الدورية الأخيرة وحملته المسؤولية لما ستؤول إليه الأمور مستقبلا، مع المطالبة بتفعيل التعامل الرقمي بشكل أكبر ، إذ رغم إنشاء بوابة الكترونية تمكن من توفير عدد من الخدمات الكترونيا إلا أن التعامل الورقي ما زال طاغيا خاصة على مستوى قسم الأسرة المحروم من الربط بشبكة الانترنت والذي يشهد كثرة الطلبات الورقية على مستوى الزواج والطلاق والنفقة والتذييل وغيرها.

كريمة مصلي