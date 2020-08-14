وفاة مستشار استقلالي بكورونا

توفي مستشار استقلالي، عضو مقاطعة فاس المدينة، وعضو فرع حزب ” الميزان” بالمدينة نفسها، اليوم ( الجمعة) بعد تدهوروضعه الصحي جراء اصابته بوباء كورونا.

ووضع واسمه يوسف بلكحل في غرفة الانعاش تحت التنفس الاصطناعي مباشرة بعد تدهور وضعه الصحي. لكن القدر لم يمهله أجلا طويلا ولبى نداء ربه. وسيتم ودفن الفقيد في مقبرة ” ويسلان” باحترام الاحترازات الصحية في عملية الدفن .وتبادل الاستقلاليون على مواقع التواصل الاجتماعي، واجب العزاء لفقدان أحد شباب الحزب، ذاكرين مناقب الفقيد .

يذكر ان مجموعة من المستشارين بمجالس بلدية مراكش من العدالة والتنمية اصيبوا بكورنا وبدون اعراض وتتحسن حالتهم الصحية، كما اصيب برلمانيان وتتحسن وضعيتهما الصحية .

أحمد الأرقام