زيان: “صراع الذئاب جاهز بعدما تجاوز الصعوبات”

انتهى، أخيرا، المخرج حميد زيان من تصوير الجزء الثاني من مسلسل “صراع الذئاب” من إنتاج القناة “الثامنة”، بعد أن واجه عدة صعوبات وحال انتشار وباء كورونا دون استكمال إنجازه.

وقال حميد زيان ل”الصباح” إنه بعد عرض خمسة عشرة حلقة من المسلسل رمضان الماضي على “تمازيغت”، فسيتم برمجة الجزء الثاني منه بعد الانتهاء من مرحلة المونتاج.

وعن اختيار مدينة أزمور فضاء للتصوير، قال زيان إنها من بين المدن القليلة جدا بالمغرب، التي مازالت تحافظ كثير من منازلها على طابعها المعماري، الذي يرجع إلى عقود سابقة، وبالتالي كانت الفضاء الأنسب لإنجاز مشاهد تعود إلى سنة 1956.

وأكد المخرج زيان أن إنجاز المسلسل تطلب التركيز على كثير من التفاصيل والجزئيات في ما يخص الديكور، خاصة أنه كان يسلط الضوء على فترتين زمنيتين متباعدتين الأولى في الخمسينات والثانية في مرحلة السبعينات.

وتدور أحداث “صراع الذئاب” في قالب درامي اجتماعي حول قصة شابة يرفض والدها “القائد” زواجها من ابن خادمه، الذي يسجنه فتساعده ويهربا معا، لكنه بعد فترة ينتقل للعيش بمفرده إلى فرنسا للعمل بمناجم الفحم ويرجع إلى المغرب بهدف الانتقام.

وشارك في بطولة المسلسل ثلة من نجوم الدراما الأمازيغية من بينهم سانديا تاج الدين وسعيد عامل ومحمد الصغير وسعيد ظريف.

أمينة كندي