محمد رضا: “سأكرر زينة البنات بعد نجاحها”

قال الفنان محمد رضا ل”الصباح” إنه ينشغل بالتحضير لعمل غنائي جديد على غرار أغنيته السابقة “زينة البنات”، موضحا “لا أمانع في تكرار التجربة خاصة أنه عمل لقي نجاحا كبيرا، كما تفاعل معه الجمهور كثيرا”.

وأكد محمد رضا أن نجاح العمل جعله يتعاون للمرة الثانية مع كاتب الكلمات والملحن يونس آدم، مضيفا “بعد الانتهاء من تسجيل الأغنية الجديدة سيتم تصويرها كذلك بطريقة شعبية وكوميدية، كما سيتم تسليط الضوء على العادات والتقاليد المراكشية”.

وحدد الفنان محمد رضا شتنبر المقبل موعدا لتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة بمراكش، التي قال إنها ستكون مفاجأة إلى جمهوره، الذي يحرص دائما على تقديم أعمال بناء على ما يطلب منه أغلبهم عبر رسائلهم على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمد رضا أنه استغل الفترة الراهنة في ظل توقف الأنشطة الفنية من أجل التحضير لأعمال جديدة من بينها أغنية ستكون على إيقاعات موسيقى “الراي”، وذلك في ثاني تجربة له بعد أغنية “يا خسارة”.

أمينة كندي