موسكير: “الحفلات عن بعد متعة”

عبر الفنان سعيد موسكير ل”الصباح” عن سعادته الكبيرة بإحياء أول حفل فني افتراضي لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، مؤكدا أنها “كانت تجربة فريدة من نوعها، كما أن الحفلات عن بعد تعتبر متعة”.

ووقع اختيار الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على الفنان سعيد موسكير لإحياء حفل عن بعد بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، والذي قدم فيه باقة من أنجح أعماله وتفاعل معها أبناء الجالية المغربية بالمهجر عبر شاشة كبرى.

وأكد موسكير أنه في غياب الحفلات المباشرة سواء الخاصة أو في إطار مهرجانات، والتي توقفت في ظل ما تفرضه التدابير الوقائية من فيروس كورونا، فإنه يحرص على تنظيم لقاءات مباشرة مع جمهوره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن جديد أعماله الفنية، قال موسكير إنه انتهى، أخيرا، من تسجيل عمل غنائي عبارة عن دويتو يجمعه للمرة الأولى بالفنان سي مهدي، كما يحضر لأغاني فردية تعاون فيها مع الموزع الموسيقي حميد الداوسي، والتي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

أمينة كندي