الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 1132 حالة جديدة
النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الاثنين:
– تسجيل 1132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و861 حالة شفاء، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 35 ألفا و 195 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 25 ألف و 385 حالة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 533 حالة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
الرباط – سلا – القنيطرة 63
الدار البيضاء – سطات 391
طنجة – تطوان – الحسيمة 140
مراكش – أسفي 195
فاس – مكناس 163
بني ملال – خنيفرة 50
الشرق 19
درعة – تافيلالت 52
سوس – ماسة 45
كلميم – واد نون 3
العيون – الساقية الحمراء 1
الداخلة – واد الذهب 10
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.