عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني تترأس احتفالات يوم المهاجر

الاحتفال بيوم المهاجر هو اشادة بمساهمة مغاربة العالم في التنمية الشاملة

ترأست خديجة بنشويخ عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني صباح يوم الاثنين 10 غشت 2020 بقاعة الاجتماعات رفقة وفد يضم رجال السلطة ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الأمنية وممثلي الأبناك بحضور رئيس جمعية الوسيط سابقا بإيطاليا عبد الرحيم السردي لقاءا تواصليا مع أبناء الجالية المغربية.

ويشكل هذا الاحتفال بمغاربة العالم، مناسبة للتواصل واستحضار ما تحقق لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين من مكاسب خلال السنوات الأخيرة ولتعزيز أواصر انتماءها للوطن الام واستشراف افاقها المستقبلية وإبراز دورها المتنامي في مسلسل التنمية الشاملة.

وفي هذا الاطار، تم وضع خلية إقليمية تتكلف باستقبال وتلقي شكايات وطلبات هذه الفئة بغية إيجاد حلول مناسبة لها، كما تم اعداد جملة من البرامج واتخاذ سلسلة من المبادرات تتوخى تحسين وتجويد الخدمات العمومية ومواكبة قضاياهم ومساعيهم باعتبارها شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.

وتكريسا لسياسة الانفتاح مع جاليتنا بالخارج، انخرطت مصالح العمالة بشكل فاعل في سياسة تواصلية هادفة تروم تقديم أجوبة ملائمة على انتظاراتها وتطلعاتها من خلال اجرأة العديد من الإجراءات والمساطير تكون في خدمة هذه الفئة.

من جهته، أوضح عبد الرحيم السردي رئيس جمعية الوسيط سابقا بإيطاليا في كلمة له بالمناسبة، ان الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، هو احتفال بالمساهمات القيمة لمغاربة العالم في مناحي عديدة ومتنوعة لفائدة بلدهم الام، كما يشكل فرصة مثلى للإشادة بهذه الفئة وإبراز دورها في خدمة دينامية التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد ولتعزيز الحوار معها من اجل التعرف على حاجاتها والاجابة على انتظاراتها واطلاعها على الخدمات التي توفرها المصالح الخارجية في مجالات عدة .

وفي ختام هذا الاحتفال، تم تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

نص البرقية:

باسم الله الرحمن الرحيم

برقية ولاء وإخلاص مرفوعة الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،

بعد تقديم فروض الطاعة والولاء، يتشرف خذيم الاعتاب الشريفة باسمي وباسم الرعايا المقيمين بالخارج التابعين لعمالة مقاطعة الحي الحسني ،بان نرفع الى السدة لعالية بالله، اسمى آيات الولاء والإخلاص والوفاء مقرونة بأصدق مشاعر التعلق المتين بأهداب العرش العلوي المجيد بمناسبة تخليد الاحتفال باليوم الوطني للجالية المقيمة بالخارج تحت شعار “مساهمة الكفاءات المغربية بالخارج في الاوراش التنموية الوطنية”

فعلى هدى ارادتكم السامية يا مولاي، وتوجيهاتكم السديدة فيما تولونه جلالتكم من اهتمام خاص للجالية المغربية بالخارج التي حققت إنجازات ونجاحات على الصعيد الوطني والدولي تحت قيادتكم الرشيدة من مكاسب ثمينة، نستحضر بكل امتنان وعرفان توجيهات جلالتكم السامية التي تتضمنها خطبكم المولوية الكريمة في جميع المناسبات و ما استقر عليه نظر جلالتكم السديد من قرارات حكيمة وما رسمتموه يا مولاي من غايات نبيلة وخططتموه من مقاصد جليلة بهدف تجاوز كل المعيقات لاستكمال مقومات النموذج التنموي الديمقراطي الذي وضعتم يا مولاي اسسه ليكون نموذجا مغربيا متميزا.

حفظكم الله يامولاي، بما حفظ به الذكر الحكيم، وابقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وادام على جلالتكم نعمة النصر والتمكين، واطال عمركم، وسدد خطاكم، واقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير المبجل مولاي الحسن وسائر افراد الاسرة الملكية الشريفة، انه سميع مجيب، والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.

حرر بالدارالبيضاء،في 20 ذي الحجة 1441 الموافق ل 10 غشت 2020

خذيم الاعتاب الشريفة عبدالرحيم السردي رئيس جمعية الوسيط سابقا بإيطاليا.