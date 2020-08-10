الرصاص لإيقاف شبكة تهريب الذهب

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، بعد بحث دقيق في شأن نشاط إجرامي لشبكة متخصصة في تهريب العملة، بناء على المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز عشرين كيلوغراما من صفائح الذهب، ومليونين و489 ألفا و870 أورو يشتبه في تحصلها من أنشطة إجرامية مساء الجمعة الماضي.وتمكنت العناصر الأمنية المشرفة على العملية، التي تمت في سرية لضمان نجاحها بالنظر إلى خطورة عناصر الشبكة والارتباطات الدولية لعناصرها، في البداية من اعتقال أربعة أفراد من الشبكة بوجدة، فيما عرفت عملية اعتقال العنصر الخامس من الشبكة ببني ادرار إطلاق رصاص خلال المواجهة بعدما حاول بعض الاشخاص منعهم من القيام بعملهم وعمدوا إلى رشقهم بالحجارة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع مكنت من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية، وحجز خمس سيارات و12 سبيكة من الذهب يبلغ وزنها 20 كيلوغراما، ومبلغ 110 آلاف درهم، إضافة إلى مليونين و489 ألفا و870 أورو يجري البحث لتحديد مصدرها وظروف وملابسات حيازتها.

وأشار المصدر طاته، أنه خلال التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة لإيقاف شخص خامس بمنطقة بني ادرار، يشتبه في تورطه في القضية، اضطر أحد عناصر الشرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، وذلك بعدما واجهتهم مجموعة من الأشخاص بمقاومة عنيفة ورشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة شرطي بجروح

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين في هذه القضية، بمن فيه المشتبه فيهم الذين تورطوا في عدم الامتثال واستخدام العنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم.

كريمة مصلي