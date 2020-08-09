إيقاف 1443 مخالفا للتدابير الوقائية

شنت السلطات المحلية والأمنية منذ بداية الأسبوع الجاري، بمجموع تراب الجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم الحاجب، تحت الإشراف الشخصي لعامل الإقليم زين العابدين الزهر، حملة واسعة لمراقبة مدى التزام المواطنين والمهنيين بالتدابير الوقائية والصحية للوقاية من تفشي جائحة كوفيد 19.

ومكنت هذه الحملة المكثفة التي وصفت بالناجحة، من إيقاف 1443 مخالفا للالتزام والتدابير الوقائية والصحية لمواجهة جائحة كورونا، خصوصا المتعلقة بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها، طبقا لما ينص عليه قانون حالة الطوارئ، وتحرير 548 محضرا قضائيا في حق المخالفين. وجاب عامل المدينة كل النقط بالمجال الترابي لعمالته خصوصا بالفضاءات العمومية والمقاهي ومراقبة السدود الأمنية والوقوف على الرخص الاستثنائية للتنقل وسعة وسائل النقل العام والخاص.

يشار إلى أن إقليم الحاجب تربطه حدود غير مباشرة مع العاصمة العلمية فاس التي شملها القرار الذي يمنع الدخول والخروج إليها لخطورة انتشار فيروس كورونا بها بشكل ملفت.

حميد بن التهامي (مكناس)