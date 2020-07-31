الرصد الوبائي ليوم العيد … 1063 حالة جديدة

النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الجمعة:

– تسجيل 1036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و347 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 24 ألفا و 322 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 17 ألف و 658 حالة بنسبة تعاف بلغت 80 في المائة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 353 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 42

الدار البيضاء – سطات 342

طنجة – تطوان – الحسيمة 260

مراكش – أسفي 74

فاس – مكناس 296

بني ملال – خنيفرة 30

درعة – تافيلالت 15

سوس – ماسة 6

كلميم – واد نون 1

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.