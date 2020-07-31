الرصد الوبائي ليوم العيد … 1063 حالة جديدة
النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الجمعة:
– تسجيل 1036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و347 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 24 ألفا و 322 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 17 ألف و 658 حالة بنسبة تعاف بلغت 80 في المائة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 353 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
الرباط – سلا – القنيطرة 42
الدار البيضاء – سطات 342
طنجة – تطوان – الحسيمة 260
مراكش – أسفي 74
فاس – مكناس 296
بني ملال – خنيفرة 30
درعة – تافيلالت 15
سوس – ماسة 6
كلميم – واد نون 1
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.