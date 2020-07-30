مقاولات تهدد باللجوء إلى القضاء

أفعداس: إشادة بالتوجيهات الملكية الداعية إلى دعم المقولات الصغرة

هددت المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا-صنف البستنة والمساحات الخضراء، باللجوء إلى القضاء في مواجهة بعض المؤسسات البنكية، بسبب تعنتها في تنفيذ التوجيهات الملكية، بخصوص مساعدة المقاولات على مواجهة أزمة كورونا.

وكشفت المنظمة أن عشرات المقاولات حرمت من الاستفادة من تمويل “أوكسجين” المضمون من قبل البنك المركزي، رغم تقديم ملفاتها إلى بعض المؤسسات البنكية، في الوقت الذي تجاوبت بنوك أخرى مع ملفات مماثلة، ما دفع المنظمة إلى توجيه رسائل احتجاج إلى المدير العام للمجموعة البنكية المعنية.

وحمل يوسف أفعداس، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة المسؤولية في تبعات التقصير والتماطل في تمكين المقاولات التي تعيش وضعية صعبة من الاستفادة من منتوج “أوكسجين”، إلى تلك المؤسسات، ضدا على توجيهات لجنة اليقظة.

وأوضح أفعداس في حديث مع “الصباح”، أن المنظمة طالبت بلقاء المدير الجهوي للبنك المذكور بجهة الدار البيضاء سطات لعرض الوضعية الصعبة التي تمر منها المقاولات وحاجتها للتمويل المالية حتى تتفادى انعكاسات وآثار أزمة الجائحة وتفادي شبح الإفلاس الذي يهددها قبل كورونا.

والغريب، يقول المسؤول النقابي، هو أنه عوض الجلوس للحوار والاعتذار لأرباب المقاولات عن التأخير، واصلوا تعنتهم، واختاروا تعطيل مصالح المقاولات التي تجرأت ورفعت تظلمها للمدير العام المركزي.

وأشاد أفعداس، للمناسبة بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، والتي أكدت على ضرورة دعم صمود القطاعات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر التي فقدت مصدر عيشها.

وأوضح أن الخطاب الملكي دعا الى تعبئة جميع الإمكانيات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة التي تشكل عمادا للنسيج الاقتصادي الوطني، مشيدا بقرار جلالته ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني.

برحو بوزياني