السلطات تلتمس ترخيصا مسبقا من العمالة للسفر على متن القطارات

شددت السلطات المحلية المراقبة في مداخل محطات القطار للراغبين في السفر إلى الوجهة التي يقصدونها، بما فيها تلك المفتوحة لعموم المواطنين والموضوعة في المنطقة رقم واحد التي تتمتع بتخفيف الحجر الصحي.

وعاين موقع ( الصباح) اليوم ( الخميس) تشديد المراقبة كإجراء احترازي لمحاصرة وباء كورونا، أمام بوابة محطة القطار الرباط المدينة، إذ تم منع مسافرين يتوفرون على تذاكر سفر، من ولوج محطة القطار، ومتجهين نحو مطار البيضاء، بسبب عدم حصولهم على ترخيص مسبق من مقر ولاية الرباط، خاص بالسفر من مدينة إلى أخرى.

كما تم منع اخرين يقصدون مدنا أخرى ولديهم تذاكر اقتنوها إلكترونيا، من ولوج بوابة القطار، وطلب منهم مسؤول السلطة المحلية، الذهاب إلى مقر الولاية لسحب رخصة السفر على وجه السرعة قصد الوصول في الوقت المحدد لانطلاق القطار .

وتتزامن هذه الإجراءات المشددة جراء ارتفاع عدد المصابين والوفيات بكورونا، واحتفالات عيد الأضحى الذي فرض تنقلا لقرابة 6 ملايين شخص في كل أنحاء التراب الوطني لزيارة عائلاتهم .

أحمد الأرقام