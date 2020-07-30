تحقيق في فضيحة مباراة الكاك

الفريق متهم بخرق البروتوكول الصحي ورئيسه: اللاعبون لم يخالطوا الحالات المؤكدة

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية وجامعة الكرة ستفتحان تحقيقا حول فضيحة مباراة النادي القنيطري ووداد تمارة أمس الأربعاء، لحساب مؤجل الدورة 23 من منافسات بطولة القسم الثاني.

وأوقفت هذه المباراة 20 دقيقة، قبل انطلاقتها، بسبب تسجيل حالتين مؤكدين بفيروس كورونا المستجد، ورفض إداري الفريق إثبات أن اللاعبين الموجودين في الملعب لم يخالطوا المصابين.

وعلمت “الصباح” أن الجامعة قررت فتح تحقيق في هذه النازلة، خصوصا بعدما تعدى صداها خارج المغرب، وباتت حديث قنوات عالمية.

وبات مكتب النادي القنيطري في ورطة حقيقية، بعدما وجد نفسه متهما بخرق البروتوكول الصحي، المنصوص عليه من قبل السلطات المختصة والجامعة، من خلال إخضاع اللاعبين للتحاليل المخبرية في مختبر خاص في القنيطرة 24 ساعة عن موعد المباراة، بدل 48 ساعة، وعدم تقديم طلب تأجيل المباراة فور التوصل بالنتائج المؤكدة.

وكشف مصدر مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه الفضيحة يمكن أن يترتب عنها تبعات خطيرة في حال تسجيل حالات مؤكدة في صفوف بعض ممن كانوا في الملعب أثناء انطلاق المباراة، حينها سيخضع الجميع لحجر صحي، بمن في ذلك رجال الأمن وأعوان السلطة واللاعبين والمدربين.

من جهته، أكد نور الدين الحلوي، رئيس الفريق القنيطري أن اللاعبين لم يخالطوا الحالات المؤكدة، ويتعلق الأمر بالحارس حاتم طليل وزكرياء الخطاب، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين لم يغادروا منازلهم منذ الجمعة الماضي، بسبب الحجر الصحي الذي فرض عليهم بعد تسجيل حالتين مؤكدتين.

وأضاف الحلوي أن السلطات المحلية تملك صلاحية توقيف المباراة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بسلامة الجميع.

عيسى الكامحي